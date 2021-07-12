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12.07.2021 15:15
Рубрика: Экономика

Глава Минфина заявил о риске перегрева мировой экономики

Текст: Василий Кошкин

Длительное сохранение антикризисных мер может привести к перегреву мировой экономики. Об этом заявил глава российского Минфина Антон Силуанов на встрече с коллегами из стран G20.

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Участники совещания отметили, что восстановление мировой экономики происходит динамичнее, чем ожидалось. Так, МВФ улучшил прогноз по темпам роста мировой экономики в 2021 и 2022 годах до 6,0% и 4,4% соответственно (в апреле - 5,5% и 4,2% соответственно). При этом наблюдается расхождение в темпах экономического роста развитых и развивающихся стран. Десять стран "двадцатки" уже имеют инфляцию выше целевых уровней.

По словам Силуанова, в текущих условиях необходимо как можно быстрее обеспечить нормализацию денежно-кредитной и бюджетной политики.

"Последующая нормализация или даже ужесточение политики приведет к необходимости реагировать на изменения на валютных, финансовых и сырьевых рынках. Все эти факторы будут создавать дополнительную волатильность на рынках и, вероятно, вносить отрицательный вклад в мировой экономический рост", - отметил министр Антон Силуанов.

Главы финансовых ведомств "двадцатки" также отметили необходимость борьбы с изменением климата. По их мнению, для этого необходим глобальный и в то же время гибкий подход к углеродному регулированию.

Фото: Архив пресс-службы минпромторга
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Кроме того, страны G20 согласовали пакет реформ налогообложения прибыли международных групп компаний. Министры одобрили ключевые компоненты двух основных принципов, касающихся пересмотра правил определения экономической взаимосвязи и распределения прибыли и установления глобальной минимальной ставки налогообложения для транснациональных корпораций.

"Вводя первый за историю налогообложения по своей природе наднациональный налог неизбежно появление и наднационального механизма разрешения споров. Механизмы разрешения трансграничных налоговых споров по налогу на прибыль организаций уже предусмотрены в рамках соглашений об избежании двойного налогообложения, разрешение же внутренних споров по этим налогам - это суверенное право каждой страны, и мы должны его уважать", - отметил глава российского Минфина, комментируя договоренности.

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