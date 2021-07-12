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12.07.2021 19:37
Рубрика: В мире

Торг и демарши

Глава Украины ждет от Берлина компенсаций за "Северный поток-2"
Текст: Петр Лихоманов
Российская газета - Федеральный выпуск № 155(8506)
В понедельник президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Германию. Повестка двухдневного визита озвучивалась украинскими СМИ заранее: выпрашивать некие компенсации за газопровод "Северный поток-2" (СП-2) и жаловаться на "российскую угрозу".
Зеленскому от Берлина нужны не обещания "экологической" модернизации украинской трубы завтра, а деньги и антироссийские демарши сегодня. Фото: Gettyimages Зеленскому от Берлина нужны не обещания "экологической" модернизации украинской трубы завтра, а деньги и антироссийские демарши сегодня. Фото: Gettyimages
Зеленскому от Берлина нужны не обещания "экологической" модернизации украинской трубы завтра, а деньги и антироссийские демарши сегодня. Фото: Gettyimages

Перед поездкой украинского лидера риторика официального Киева прошла все стадии принятия неизбежного: от гнева и отрицания до торга и депрессии. Гнев и отрицание олицетворялись скандальным украинским послом в ФРГ Андреем Мельником. Этот "дипломат с майдана" так часто требовал от страны пребывания компенсаций и извинений буквально за все, что в Берлине на уровне официальных комментариев усомнились в его психическом здоровье. Не снижали накала борьбы с СП-2 глава МИД Дмитрий Кулеба и замглавы президентского офиса Игорь Жовква. Последний деятель, готовивший Зеленского к визиту, к слову, все еще верит в возможность остановки СП-2, о чем заявил буквально перед трапом, а Кулеба анонсировал "принципиальный разговор" с немецкими партнерами.

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Также в рамках подготовки к визиту в Киеве с почти канцлерскими почестями встретили лидера партии "Зеленых" Роберта Хабека, который успел пообещать Украине немецкое оружие и солидаризовался с Зеленским в борьбе с СП-2. Сепаратные переговоры с главным соперником правящей ХДС/ХCC не остались незамеченными в Берлине. Официальный Киев сразу же получил однозначный отказ в поставках оружия и очередное разъяснение, что СП-2 - коммерческий проект, укрепляющий, а не разрушающий, как утверждают в Киеве, энергетическую безопасность Европы.

Таким образом, в Берлин Зеленский отправился, чтобы выторговать хоть какие-то компенсации. По крайней мере, в украинских СМИ со ссылкой на "источники" рассуждают о неких 1,5 миллиарда долларов за СП-2, причем ежегодно, на которые рассчитывает Киев. В немецких же изданиях приводят размеры инвестиций в украинскую ГТС, которую когда-нибудь можно будет использовать для прокачки водорода, вероятно - российского. Вот только Зеленскому от Берлина нужны не обещания "экологической" модернизации украинской трубы завтра, а деньги на антироссийские демарши сегодня. Хотя уже многим экспертам очевидно: на активную поддержку позиции Киева во внутриукраинском конфликте на Донбассе рассчитывать Зеленскому в Берлине вряд ли приходится.

В мире экс-СССР Украина В мире Европа Германия Газопровод "Северный поток-2"

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