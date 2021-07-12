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12.07.2021 18:59
Рубрика: Общество

Глава ВОЗ сообщил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире

Текст: Евгения Думанская
Фото: EPA-EFE/Brais Lorenzo Фото: EPA-EFE/Brais Lorenzo
Фото: EPA-EFE/Brais Lorenzo

Четвертую неделю подряд в мире растут показатели заболеваемости коронавирусом, а на минувшей неделе возросла также и смертность, которая до этого снижалась два с половиной месяца. Об этом рассказал гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус во время брифинга.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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По словам главы Всемирной организации здравоохранения, рост заболеваемости отмечен во всех регионах, кроме одного. Эпидемиологическая ситуация продолжает ухудшаться, а пандемия "нигде не закончилась". Гебрейесус сообщил, что наиболее сложная ситуация складывается в местах, где мало вакцины.

Также он добавил, что штамм "дельта", известный как "индийский", продолжает активно распространяться и уже присутствует в 104 странах.

"Мы ожидаем, что он скоро станет доминирующим штаммом COVID-19 в мире", - цитирует его слова ТАСС.

Между тем, по данным организации, существующие вакцины оказались эффективны против индийского штамма. Согласно имеющейся информации, у привитых ниже риск развития тяжелой формы и смерти.

Общество Здоровье Международные организации ВОЗ Пандемия коронавируса COVID-19

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