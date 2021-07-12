Глава ВОЗ сообщил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире

Четвертую неделю подряд в мире растут показатели заболеваемости коронавирусом, а на минувшей неделе возросла также и смертность, которая до этого снижалась два с половиной месяца. Об этом рассказал гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус во время брифинга.

По словам главы Всемирной организации здравоохранения, рост заболеваемости отмечен во всех регионах, кроме одного. Эпидемиологическая ситуация продолжает ухудшаться, а пандемия "нигде не закончилась". Гебрейесус сообщил, что наиболее сложная ситуация складывается в местах, где мало вакцины.

Также он добавил, что штамм "дельта", известный как "индийский", продолжает активно распространяться и уже присутствует в 104 странах.

"Мы ожидаем, что он скоро станет доминирующим штаммом COVID-19 в мире", - цитирует его слова ТАСС.

Между тем, по данным организации, существующие вакцины оказались эффективны против индийского штамма. Согласно имеющейся информации, у привитых ниже риск развития тяжелой формы и смерти.