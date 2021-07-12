Голубой алмаз продали за 40 миллионов долларов

Голубой алмаз весом в 39,3 карата был продан за более чем за 40 миллионов долларов, что сделало данный драгоценный камень одним из самых дорогих в мире.

Как передает агентство Bloomberg, речь идет об алмазе, добытом компанией Petra Diamonds Ltd на руднике Куллинан в Южной Африке в минувшем апреле. Покупателем же стало совместное предприятие производителя алмазов De Beers и торговой компании Diacore.

Примечательно, что находка была сделана на руднике, который когда-то принадлежал De Beers. Именно тут в 1905 году был найден самый большой алмаз в мире.

Благодаря заключенной сделке Petra Diamonds Ltd имеет возможность поправить свое финансовое положение, которое значительно ухудшилось в связи с пандемией коронавируса.