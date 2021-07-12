Гонконг вводит трехнедельный карантин для туристов из РФ

Власти Гонконга приняли решение увеличить длительность карантина для всех прибывающих из России. Как сообщает агентство Bloomberg, с 16 июля период изоляции будет составлять три недели вместо двух.

Ужесточение мер было предпринято в связи с текущей эпидемиологической ситуацией в России. Гонконг отнес нашу страну к территориям с "очень высоким риском" заражения.

В настоящее время Гонконг использует пятиуровневую систему деления стран. В группу "чрезвычайно высокого риска" входят Бразилия, Индия, Непал, Пакистан, Филиппины и ЮАР. Россия в настоящее время включена в группу "высокого риска", но с 16 июля она переместится в группу "очень высокого риска". Прибывающие из стран, входящих в две группы с наиболее тяжелой эпидемиологической ситуацией, обязаны проводить на карантине 21 день, иначе им запрещен въезд в Гонконг.