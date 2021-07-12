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12.07.2021 15:02
Рубрика: Культура

Найдена гробница Олимпиады, матери Александра Македонского

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Греции почетный профессор археологии Афанасиос Бидас на научной конференции представил результаты исследования в гробнице Кориноса, префектура Пиерия. Ученый утверждает, что именно там находится утерянная гробница Олимпиады, которая была женой царя Македонии Филиппа и матерью Александра III Великого или Александра Македонского.

Фото: iStock
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Как сообщает Ancient Origins, Афанасиос Бидас профессор научно обосновал свою теорию, сославшись на изучение целого ряда македонских гробниц и найденные внутри них надписи. Кроме того, сохранился рисунок предполагаемой усыпальницы Олимпиады, сделанный еще в 1855 году французским архитектором Пьером Жеромом Оноре Доме.

К 2019 году Бидас собрал полный комплект сведений о сотнях древних македонских захоронений. Сравнительный анализ заставил его обратить внимание на гробницу Кориноса. Профессор говорит, что особенно он был впечатлен размерами этого комплекса. По его мнению, такое захоронение могло принадлежать только очень важному человеку. Бидас предположил, что эта гробница могла быть миниатюрной копией гробницы самого Александра.

"Весной 316 года до нашей эры после драматической семимесячной осады города Пидны Олимпиада, жена Филиппа II, сдалась Кассандру, который судил ее как изменника в инсценированном суде, не дав ей права на оправдание, - пояснил Бидас изданию Pontos News. - Затем он убил ее. Вероятно, родственники из правящего класса похоронили ее рядом со своими поместьями на территории современного района Коринос".

Бидас напоминает, что ненависть Кассандра к Александру и всем другим его родственникам, наследникам македонского престола, была хорошо известна. Со временем было доказано, что Кассандр прямо или косвенно участвовал в их убийствах.

Ключевым свидетельством того, что найденное в Кориносе захоронение было женским и элитным, Бидас называет погребальный мраморный сосуд-оссуарий. Он был ориентирован головой на восток, а так хоронили только греческих женщин из королевских семей.

Фото: iStock
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Гробница Кориноса расположена недалеко от древней Пидны и является крупнейшей македонской гробницей, обнаруженной на сегодняшний день. Ее длина составляет 22 метра. Последние исследования показали, что она была построена в IV веке до нашей эры.

Также Бидас считает, что не только по своим размерам, но и по другим характеристикам, включая архитектуру, гробница в Кориносе была типичным захоронением членов королевских семей. На это, к примеру, указывает наличие сразу трех внутренних погребальных камер.

В этом отношении усыпальница Кориноса очень похожа по своей конструкции на гробницу, раскопанную ранее в оазисе Сива в Египте. Археолог Лиана Сувлаци, руководившая теми раскопками, считает, что в Сиве находится легендарная гробница Александра Великого.

Еще одним доказательством своей теории Бидас считает три эпитафии, которые он обнаружил в 2019 году. Профессор называет их "каталитическим подтверждением" того, что в гробнице Кориноса находится прах Олимпиады. В одной из эпитафий упоминается памятник Неоптолему, расположенный напротив гробницы Олимпиады. Расшифровка текста также доказала, что в то время между двумя гробницами "пролегала большая центральная оживленная дорога".

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