Гумерова рассказала о сложностях у детских лагерей при подключении к кешбэку

Из-за сложностей при подключении к программе кешбэка сотни детских лагерей до сих пор не смогли этого сделать. Об этом 12 июля сообщила председатель комитета Совета Федерации по образованию и науке Лилия Гумерова.

"Сегодня сами лагеря не заинтересованы в подключении к этой программе, что является парадоксальной ситуацией. Им без разницы: с кешбэком к ним пришел ребенок отдыхать, или нет. Главное, чтобы были проданы путевки", - сказала Гумерова на онлайн-конференции.

Сенатор обратила внимание на сложности, которые возникли при подключении к программе даже у специалистов. Так, из 1800 лагерей к программе кешбэка подключены 1200, но только 170 смогли сделать это самостоятельно. Остальные воспользовались услугами туроператоров, а это повысило стоимость путевок на 5-15 процентов.

"Мы собрали директоров лагерей и разобрали ситуацию, - продолжила Гумерова. - Сама инструкция по подключению - это 30 страниц черно-белого текста, причем я попросила своих сотрудников, которые имеют образование программистов. Они мне честно сказали, что не смогут этого сделать без специализированной помощи. Что уж говорить о директоре конкретного лагеря".

По ее словам, сенаторы обратились к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко с просьбой автоматически включать в программу кешбэка по детским путевкам все стационарные лагеря, которые находятся в региональных реестрах и продлить такое подключение до 15 июля.

"Я имела встречу с Дмитрием Николаевичем, он дал соответствующее поручение в правительстве. Мы тоже держим руку на пульсе", - добавила парламентарий.