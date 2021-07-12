Новости

Консульство: Во время протестов на Кубе россияне не пострадали 19:40
Акции Virgin Galactic упали на фоне дополнительного размещения 19:34
Джабаров: Статья Путина развеивает миф новых руководителей Украины 19:29
Назван самый популярный онлайн-кинотеатр в России во втором квартале года 19:15
Глава ВОЗ сообщил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире 18:59
В Крыму археологи нашли фаянсовую статуэтку древнеегипетского бога 18:58
Гумерова рассказала о сложностях у детских лагерей при подключении к кешбэку 18:44
Врач дала советы выздоравливающим от COVID-19 18:37
В Роспотребнадзоре разъяснили постановление о массовых мероприятиях 18:35
Болельщики проводили сборную Италии на прием к президенту 18:33
Минфин оценил профицит бюджета в первом полугодии 18:31
ЦИК: Истекает срок подачи документов для кандидатов-самовыдвиженцев 18:28
Выставка работ фотографов-монахов расскажет о жизни Валаама 18:28
В Санкт-Петербурге заявили о создании музея спорта 18:21
Александр Роднянский подписал контракт с Apple 18:16
МИД РФ: США сводят диалог по кибербезопасности лишь к интересующим их темам 18:12
Путин назвал Россию и Украину естественными экономическими партнерами 17:55
Путин назвал враньем предвыборные обещания Зеленского 17:51
У жителя Крыма заподозрили лихорадку Западного Нила 17:50
Число жертв обрушения дома во Флориде увеличилось до 94 17:48
Путин: Для многих на Украине проект "анти-Россия" просто неприемлем 17:45
В Москве началась встреча Лаврова и Керри 17:43
На Кубани из-за жары объявлен противопожарный режим 17:40
Путин назвал трагедией возникшую между Россией и Украиной стену 17:39
Попова назвала целевой показатель по иммунитету к коронавирусу 17:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как коллективный иммунитет скажется на мутациях COVID-19
Как коллективный иммунитет скажется на мутациях COVID-19
Евросоюз готов к взаимному признанию вакцинных сертификатов
Евросоюз готов к взаимному признанию вакцинных сертификатов
Только в "РГ": Премьера фильма - гран-призера конкурса молодых талантов в Каннах
Только в "РГ": Премьера фильма - гран-призера конкурса молодых талантов в Каннах
12.07.2021 18:44
Рубрика: Экономика

Гумерова рассказала о сложностях у детских лагерей при подключении к кешбэку

Текст: Дмитрий Гончарук
Фото: Владимир Аносов Фото: Владимир Аносов
Фото: Владимир Аносов

Из-за сложностей при подключении к программе кешбэка сотни детских лагерей до сих пор не смогли этого сделать. Об этом 12 июля сообщила председатель комитета Совета Федерации по образованию и науке Лилия Гумерова.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ ТАСС
В Новосибирской области подготовили инструкцию о детском кешбэке

"Сегодня сами лагеря не заинтересованы в подключении к этой программе, что является парадоксальной ситуацией. Им без разницы: с кешбэком к ним пришел ребенок отдыхать, или нет. Главное, чтобы были проданы путевки", - сказала Гумерова на онлайн-конференции.

Сенатор обратила внимание на сложности, которые возникли при подключении к программе даже у специалистов. Так, из 1800 лагерей к программе кешбэка подключены 1200, но только 170 смогли сделать это самостоятельно. Остальные воспользовались услугами туроператоров, а это повысило стоимость путевок на 5-15 процентов.

"Мы собрали директоров лагерей и разобрали ситуацию, - продолжила Гумерова. - Сама инструкция по подключению - это 30 страниц черно-белого текста, причем я попросила своих сотрудников, которые имеют образование программистов. Они мне честно сказали, что не смогут этого сделать без специализированной помощи. Что уж говорить о директоре конкретного лагеря".

По ее словам, сенаторы обратились к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко с просьбой автоматически включать в программу кешбэка по детским путевкам все стационарные лагеря, которые находятся в региональных реестрах и продлить такое подключение до 15 июля.

"Я имела встречу с Дмитрием Николаевичем, он дал соответствующее поручение в правительстве. Мы тоже держим руку на пульсе", - добавила парламентарий.

Экономика Туризм Общество Семья и дети Законодательная власть Совет Федерации Отдых детей в летних лагерях

Главное сегодня

Статья Владимира Путина об Украине. Главное
Путин: Украина создавалась за счет России
Путин считает, что Киеву не нужен Донбасс
Попова: Ситуация с коронавирусом в России остается напряженной
В Гидрометцентре предупредили о риске "теплового стресса"
Новые условия ипотеки подстегнут спрос на маленькие квартиры
Почему ввоз пальмового масла в Россию резко вырос