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12.07.2021 17:56
Рубрика: Экономика

Инициативу выплачивать "декретные" ухаживающим за внуками пенсионерам обсудили в ходе круглого стола на Покровке, 47

Текст: Любовь Проценко
Фото: Ольга Крылова Фото: Ольга Крылова
Фото: Ольга Крылова

С инициативой выплачивать "декретные" ухаживающим за внуками неработающим пенсионерам выступила лидер общероссийской общественной организации "Совет матерей" Татьяна Буцкая. Эта тема стала главной в ходе круглого стола "Новые меры социальной поддержки семей с детьми".

Фото: iStock
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Дискуссия состоялась в штабе общественной поддержки "Единой России" на Покровке, 47 в Москве. С предложением полностью согласились летчик-космонавт, депутат Госдумы Роман Романенко, главный детский онколог-гематолог, академик РАН, президент Центра им. Дмитрия Рогачева Александр Румянцев и представители многодетных семей Москвы.

Татьяна Буцкая отметила, что российское законодательство в вопросах обеспечения семей серьезно продвинулось вперед. Вопросам поддержки семей большое внимание уделяет и программа Сергея Собянина "Лучший город Земли", которую мэр Москвы представил в июне на городской конференции "Единой России". Например, объем поддержки для малообеспеченных семей в Москве увеличился в четыре раза с 2010 года. Однако не следует прекращать работу над совершенствованием системы поддержки.

Татьяна Буцкая обратила внимание участников встречи на Покровке, 47, что теперь люди могут выбирать, кто будет сидеть с ребенком после рождения. Уйти в декретный отпуск может любой член семьи и получать соответствующие выплаты. Однако, если семья решит, чтобы ребенком занималась бабушка, которая на пенсии и не работает, то никаких декретных выплат семья не получит. Подобное ограничение лидер "Совета матерей" считает несправедливым.

- Мы сегодня делим пенсионеров на работающих и неработающих. Личное дело каждого из них, продолжать трудовую деятельность или нет. У каждой семьи могут быть разные причины перепоручить уход за младенцем бабушке или дедушке. Но поскольку выплаты по уходу за ребенком предусмотрены, то не должно иметь значение, кто их получает, - отметила лидер "Совета Матерей".

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По мнению Татьяны Буцкой, в пенсионном законодательстве необходимо предусмотреть выплаты для неработающих пенсионеров, сидящих с маленькими детьми. Это окажет дополнительную материальную поддержку семьям с низким доходом.

В свою очередь Роман Романенко предложил не ограничиваться только установлением "пенсионных декретных". По его словам, он неоднократно слышал жалобы от молодых мам на сложности в воспитании маленьких детей. Им, зачастую, нужна поддержка не столько материальная, сколько физическая и моральная. И лучше всего такую помощь может оказать старшее поколение семьи. Романенко предложил дать возможность работающим бабушкам и дедушкам уходить в декрет вместе с мамой.

Насколько сложно приходится молодым семьям с рождением ребенка Александр Румянцев знает на собственном опыте. Его первенец появился, когда они с женой были еще студентами, и только помощь бабушек помогла им справится со многими трудностями. Он отметил, что воспитание детей - тоже труд, и этот труд должен иметь материальное поощрение на государственном уровне.

Итогом круглого стола стало общее решение перейти к конкретным действиям и начать работу над соответствующим законопроектом.

Экономика Пенсии и пособия Декретные и пособия на ребенка

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