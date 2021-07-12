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12.07.2021 11:19
Рубрика: Культура

Юра Борисов прокомментировал премьеру фильма с его участием в Каннах

Текст: Сусанна Альперина
Актер Юра Борисов впервые в жизни попал в Канны, но сразу же завоевал любовь этого города - по крайней мере, всех тех, кому удалось попасть на премьеру фильма "Купе номер 6". В картине режиссера Юхо Куосманена Борисов сыграл главную мужскую роль - простого русского парня, который подался на заработки в Мурманск "бабла поднять". Но в поезде он встретился с финской девушкой, которая зацепила его тем, что не приняла всерьез и побоялась ему доверять.
Фото: предоставлено Sony Pictures Фото: предоставлено Sony Pictures
Фото: предоставлено Sony Pictures

Роль у Борисова получилась национального масштаба - немногословные российские мужички, способные решить все проблемы, на которых в итоге можно положиться - такие не подведут, и женщины, что и таких любят, примут Борисова за своего - как только фильм выйдет в России. Мужчины в России полюбят героя Борисова Леху - за то, что он продолжает традиции Венечки Ерофеева. Женщины - за то, что после Баталова, он же - Гоша, он же - Жора никого подобного не появлялось. Города Питер, Петрозаводск и Мурманск полюбят Борисова особо, и, возможно, даже составят туристический маршрут, который так назовут "Купе номер 6". Но это все - прогнозы восхищенного зрителя-свидетеля, который наблюдал за тем, как смотрели фильм в Каннском Дворце фестивалей. И тут Борисова приняли за своего. Зал смеялся, аплодировал во время сеанса, а потом наградил создателей конкурсной картины искренними овациями. После премьеры обозреватель "РГ" попросила актера ответить на вопрос, как ему Канны.

Фото: youtube.com
На сайте "РГ" - премьера фильма "Почтальон" - гран-призера конкурса молодых талантов в Каннах

"Как мне Канны? Я пока не могу вместить всего, что здесь происходит, - ответил Юра Борисов. - У нас была премьера - мы заходили в огромный зал, где было три тысячи человек. Они все нам аплодировали до просмотра, потом после просмотра - очень долго. Нас снимали камеры - очень крупно, транслировали это на большой экран. Это невероятная атмосфера и слова, чтобы описать наши эмоции, невозможно найти. Поэтому я просто наблюдаю за тем, что здесь происходит и тем, что происходит внутри меня".

Фото: предоставлено Sony Pictures

Борисов - единственный российский актер, который сыграл сразу в двух конкурсных фильмах Каннского кинофестиваля в этом году. Еще одна картина "Петровы в гриппе" Кирилла Серебренникова, премьера которой состоится сегодня.

"У меня еще одна премьера - попробую что-то осознать. Потому что после премьеры фильма "Купе номер шесть" я вообще забыл, что можно что-то ощущать осознанно - так захлестывали эмоции. Одним словом, Канны это - невероятное приключение", - сказал актер.

Фото: предоставлено Sony Pictures

Полностью интервью с Юрой Борисовым читайте в ближайшем выпуске "РГ-Недели".

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