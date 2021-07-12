Из Непала пытаются выехать несколько десятков граждан РФ и стран бывшего СССР

Российское посольство в Непале за время пандемии несколько раз спасало соотечественников и граждан других стран, застрявших в этой стране в Гималаях. В 2020 году дипмиссия вместе с Россотрудничеством создали палаточный лагерь в Катманду для желающих покинуть страну и наладили, причем за свои средства, снабжение лагеря продуктами и предметами первой необходимости. А в этом году во многом именно благодаря усилиям посольства был организован вывозной рейс из Непала, на который сажали не только россиян, но граждан других стран.

В преддверии 65-летия установления дипломатических отношений между Москвой и Катманду посол России в Непале Алексей Новиков рассказал "РГ" о специфике дипломатической работы в высокогорной стране и о том, почему пока не стоит ехать в Непал, хотя он уже открылся для иностранцев.

Алексей Алексеевич, 20 июля будет праздноваться 65-летняя годовщина со дня установления дипломатических отношений между нашей страной и Непалом. Как планируете отмечать в условиях пандемии?

Алексей Новиков: В силу сложной санитарно-эпидемической обстановки в Непале проведение каких-либо массовых мероприятий, к сожалению, невозможно. Надеюсь, что следующие подобные даты удастся отметить более широко, ведь Непал является для России дружественным государством. Значительное число политиков, инженеров, врачей, иных специалистов здесь окончили российские и советские ВУЗы. Поэтому нашу страну в Гималаях знают и любят.

65-лет со дня установления дипломатических связей - дата солидная, подходящая для подведения некоторых итогов. В настоящее время политические, экономические и культурные связи России с гималайской республикой активно развиваются. К этой дате посольство планирует ряд публикаций в непальских СМИ о том, что было сделано за эти годы, каких успехов мы добились вместе с непальцами. Важную роль сыграют также наши социальные сети. В Непале, как и в России, аудитория новых медиа непрерывно растет. За аккаунтами посольства в Facebook, Twitter, Instagram непальцы следят с особым интересом. Ряд тематических мероприятий запланирован также в Российском центре науки и культуры (Русском доме) в Катманду.

Весной Непал закрылся из-за роста заболеваемости коронавирусом. Какова обстановка сейчас?

Алексей Новиков: Страна постепенно открывается после полного локдауна, но эпидемиологическая обстановка продолжает оставаться сложной. В принципе, въезд в страну разрешен с 29 июня, однако вновь прибывшим придется за свой счет провести десять дней на обязательном карантине в специально выделенных для этого отелях. Должен подчеркнуть, что в настоящее время мы пока не рекомендуем туристам приезжать в республику. Тем более, что сейчас не сезон для путешествий по Непалу, идут муссонные дожди, в горах находиться опасно из-за высокого уровня влажности и жаркой погоды.

В мае был вывозной рейс из Катманду, однако, насколько известно, в Россию пока вернулись не все находящиеся на тот момент в Непале туристы. Какое количество людей осталось, и что с ними?

Алексей Новиков: В Непале остается около 30 граждан России и других стран бывшего СССР, часть из которых так или иначе старается выехать. Мы со своей стороны помогаем им организовать маршрут. В том числе, вместе с нашими коллегами из посольства России в Индии мы договорились с соответствующими ведомствами Непала и Индии о выдаче россиянам транзитных виз и их дальнейшей посадке на рейсы по маршруту Катманду - Нью-Дели. Таким образом, есть возможность вернуться на родину транзитом через эту страну. Из Катманду можно добраться в Доху и Стамбул, рейсы начали летать регулярно. Таким образом, возможности для возвращения домой у российских туристов есть.

Как вы организовали вывозной рейс в Катманду весной этого года, когда Непал закрылся из-за пандемии?

Алексей Новиков: Работа по вывозу российских граждан из-за рубежа в условиях пандемии по всему миру - это сложный, комплексный процесс, который требует совместного участия целого ряда ведомств, министерств, авиационных компаний. В результате внезапной отмены непальскими властями международного авиасообщения в разгар туристического сезона на территории республики застряло несколько тысяч иностранных туристов, среди которых около 400 человек - граждане России и стран СНГ. Вопрос возвращения их домой стоял очень остро, так как в стране обострилась угроза инфицирования COVID-19, которая, к сожалению, не исчезла до сих пор. В высокогорных районах фактически без связи оставались около 150 россиян. Из-за нагрянувшего из Индии мощного циклона они были резко ограничены в возможности спуститься на равнину.

В этих условиях посольство работало круглосуточно, чтобы помочь соотечественникам. Мы собирали информацию по каждому гражданину, независимо от его местонахождения, формировали единые списки для вывоза туристов. Огромная благодарность некоторым соотечественникам из числа туристов за оказание активной помощи в этой работе. Одновременно велась работа по согласованию действий российских и непальских ведомств, чтобы организовать вывозной рейс.

С российской стороны важнейшая роль в этом процессе принадлежала руководству "Аэрофлота" и его представительству в Индии. Перевозчик действовал оперативно, четко и профессионально. Кроме того, в организации вывозного рейса активно участвовали сотрудники Второго Департамента Азии, Департамента ситуационно-кризисный центр, Департамента информации и печати МИД России, а также коллеги из Оперативного штаба, Министерства транспорта и Росавиации.

Результатом совместных усилий стала возможность для 253 граждан России, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Молдовы, Украины и других стран вылететь 18 мая из Катманду прямым вывозным рейсом Аэрофлота в Москву. Посольство осуществляло непрерывное дипломатическое сопровождения всего процесса вылета, включая помощь в организации ПЦР-тестирования, сбор граждан в местах их компактного проживания, доставку в аэропорт в условиях запрета на передвижение по городу, регистрации на рейс, прохождение паспортного и таможенного контроля, а также посадку непосредственно на борт российского воздушного судна.

Работу дипмиссии России в Непале в Москве считают, насколько мне известно, заслуживающей очень высокой оценки. Благодаря чему вам удалось добиться таких результатов?

Алексей Новиков: Не думаю, что утверждение о какой-то исключительности Посольства в Непале является правильным. Уверен, что все российские дипломатические и консульские миссии на регулярной основе с честью выполняют свои задачи по защите конституционных прав и свобод российских граждан в любых, даже наиболее сложных ситуациях. Такие качества, как бескорыстное стремление помочь, четкость и оперативность в работе, присущи всем сотрудникам дипломатической службы Российской Федерации. Коллектив посольства России в Непале - не исключение.

Есть ли у Вас какие-то рекомендации по организации работы с соотечественниками?

Алексей Новиков: Считаем, что возникшая в 2020-2021 годах ситуация с эвакуацией российских граждан из различных государств мира в очередной раз показала важность своевременного оповещения туристами дипломатических и консульский учреждений о своем местоположении. Это дало возможность в гораздо более сжатые сроки выйти на связь со всеми застрявшими в Непале гражданами.

Идеальной была бы практика более активной добровольной постановки граждан на консульский учет. Во времена СССР это было обязательным. Однако, к сожалению, не все туристы осознают, что это делалось не для дипмиссий, а в их же интересах, так как позволяло дипломатам оперативно оказать консульскую и иную поддержку в случае наличия каких-либо угроз жизни и здоровью граждан. Полагаем, что данный вопрос представляется чрезвычайно актуальным в свете сохраняющихся санитарно-эпидемиологических, террористических и прочих угроз, которые могут привести к необходимости организации оперативной эвакуации российских граждан на Родину.

Кроме того, в работе с соотечественниками важна открытость, которая позволяет на постоянной основе доносить до российских граждан актуальную информацию относительно ситуации в стране пребывания, вести с людьми прямой диалог. Так, в посольстве России в Непале регулярно проходят встречи с соотечественниками, как лично, так и в онлайн-формате. Активно используются средства цифровой дипломатии - социальные сети, мессенджеры. Существует созданная для российских туристов группа "Консульская поддержка" в приложении Telegram, где каждый может задать вопрос консулу напрямую.

Непал - высокогорная страна с четко выраженной спецификой. Какие нестандартные проблемы приходится решать посольству, как получается выстраивать отношения с властями Непала?

Алексей Новиков: Специфика работы российских дипломатов в Непале определяется географическими и культурными факторами. Гималайская республика является высокогорным государством с развитыми религиозными (индуистскими и буддистскими) традициями, что привлекает в страну большое количество российских граждан. До пандемии в страну ежегодно прибывало около десяти тысяч граждан России, многие из которых отправлялись на треки чаще всего в районы Эвереста и Аннапурны, а также в южные районы страны.

Работа с постоянно проживающими здесь российскими гражданами и туристами является одним из основных направлений работы Посольства. Механизм работы с ними давно отлажен. Существуют дежурные телефоны, а также официальные аккаунты Посольства в Facebook, Instagram, Twitter. Это позволяет поддерживать связь с россиянами и отвечать на их запросы в режиме 24/7.

Одним из запоминающихся моментов работы с гражданами стала, например, эвакуация туристов с гор при помощи вертолетов. В конце марте 2020 года в посольство обратились российские туристы из города Пангбоче, он находится по пути в базовый лагерь горы Эверест, которые заявили, что у одной из туристок, гражданки Беларуси, начались симптомы горной болезни, самостоятельно передвигаться она не могла. Нами было максимально оперативно оказано содействие в получении разрешения на вылет эвакуационного вертолета. Больную в сопровождении наших альпинистов доставили в одну из больниц Катманду.

Важную роль в деятельности дипмиссии играет ее технический состав, работающий четко, профессионально, без сбоев. Водители, врачи, рабочие внести важнейший вклад в создание и снабжение палаточного городка весной 2020 года, выполняют свои функции, не считаясь с личным временем, в режиме 24/7.

Посольство находится в тесном контакте с руководством непальских органов власти, в том числе кабинетом министров, Министерствами иностранных и внутренних дел, транспорта, энергетики и инфраструктуры. Неформальные связи наших дипломатов в непальских органах власти дали возможность в оперативном порядке получать все разрешительные документы на организацию вывозных рейсов. Именно контакты посольства в Министерстве культуры, туризма и гражданской авиации во многом помогли без задержек согласовать прилет в Катманду российского вывозного борта.

Кроме того, дружеские профессиональные отношения с МИД Непала и другими государственными ведомствами, от совместных государственных мероприятий до футбольных матчей, позволяют нашим дипломатам решать целый комплекс возникающих проблем, в том числе в связи с вводимыми транспортными, визовыми и миграционными ограничениями, которые все еще действуют в Непале.

В прессе широко освещалась работа посольства РФ в Непале в 2020 году, когда вы своими силами создали в Катманду палаточный лагерь для соотечественников. Как все это происходило?

Алексей Новиков: Палаточный лагерь в марте-апреле 2020 года был создан в ответ на неблагоприятную ситуацию, когда внезапно из-за введения "локдауна" многие россияне не имели возможности обеспечить себе условия для проживания и питания в Катманду в ожидании вывозного рейса в условиях закрытия практических всех гостиниц, предприятий общественного питания.

Еще в начале марта 2020 года, когда в Непале были введены в действие первые ограничительные меры, стало понятно, что в ближайшее время возможны серьезные проблемы с транспортным сообщением как в самом Непале, так и в других странах. Это могло привести к появлению большого числа российских граждан, которые не могут вернуться на Родину и оказались без средств.

Наши опасения подтвердились очень быстро. Количество сограждан, не имеющих возможности оплаты проживания в Катманду, было довольно велико, особенно в условиях, когда большинство гостиниц и точек общепита резко увеличили цены. Кроме того, места в работающих бюджетных гостиницах и отелях быстро закончились. В этом плане палаточный лагерь очень помог. Люди получили возможность проживать и питаться бесплатно.

Основная сложность заключалась в неопределенности и важности неформального поддержания морального духа наших сограждан. Люди не знали, когда они смогут вернуться домой, что их ждет. Поэтому было принято очень важное для нас решение создать своего рода костяк из наиболее инициативных граждан и на регулярной основе проводить с ними встречи в посольстве для объяснения складывающегося положения. На эти встречи приходили также граждане Украины и Беларуси.

Когда в апреле 2020 года стало ясно, что моральное состояние застрявших туристов серьезно ухудшилось и недалеко до взрыва, мы на свой страх и риск, при соблюдении всех необходимых мер санитарно-эпидемической защиты провели пасхальный завтрак 19 апреля рядом с палаточным городком на территории Российского культурного центра в Катманду. Сотрудницы и жены сотрудников посольства приготовили блюда традиционной русской кухни. Конечно, непринужденная атмосфера праздника сняла напряжение и позволила россиянам расслабиться. На следующий день был назначен вывозной рейс, так что наши граждане покидали Непал в сильно приподнятом настроении.

С учетом длительного перелета на родину к вылету коллективом посольства были приготовлены индивидуальные продуктовые пайки для каждого туриста. Кроме того, разместили прощальное письмо на сайте дипмиссии и направили россиянам сборник русских песен о Непале, пригласив их вернуться в гималайскую республик в лучшие времена.

Финансирования строительства и поддержания деятельности нашего палаточного городка как такового не было, оно осуществлялось сотрудниками Посольства, а также неравнодушными проживающими в Катманду соотечественниками на добровольной основе.

Как удалось наладить снабжение обитателей лагеря водой, пищей, лекарствами, предметами первой необходимости?

Алексей Новиков: Еще в начале марта 2020 года, не дожидаясь введения ограничений на передвижение в Катманду, посольством заранее были закуплены необходимые для организации палаточного городка товары и принадлежности, создан запас продовольствия (мясо, товары быстрого приготовления, консервы, продукты с длительным сроком хранения, вода), разработан план действий на случай чрезвычайной ситуации. Неравнодушные соотечественники предоставили посольству палатки, их хватило для полноценного проживания примерно двадцати человек. Палатки установили на территории Культурного центра, подвели туда душ и газ для приготовления пищи. Снабжение туристов осуществлялось коллективом посольства за собственные средства, так как в той ситуации просто не было времени для раздумий и направления запросов в Москву.