Кабмин выделил 216 млн рублей на оснащение "Бауманки" российским софтом

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выделил более 216 миллионов рублей, чтобы перевести Московский государственный университет имени Н.Э. Баумана на отечественное программное обеспечение. Средства получит научно-исследовательский институт "Восход". К началу нового учебного года он должен создать в университете не менее пяти тысяч автоматизированных рабочих мест на российском софте.

В декабре 2020 года стало известно, что корпорация Microsoft из-за санкций США отказалась в дальнейшем предоставлять "Бауманке" свое программное обеспечение. Действующая лицензия истекает в сентябре.