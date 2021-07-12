Кабмин выделил миллиард рублей на оплату больничных по уходу за детьми

Правительство направило почти один миллиард рублей на оплату больничных по уходу за ребенком до восьми лет по новым принципам, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. С 1 сентября размер оплаты составит 100 процентов среднего заработка.

"Он больше не будет зависеть от стажа работы, как предусмотрено сейчас, что особенно важно для молодых мам и пап, которые еще не успели набраться трудового опыта", - подчеркнул глава кабмина.

Новая мера поддержки семей с детьми не затронет работодателей, заверил Мишустин. Увеличенные больничные будут оплачиваться напрямую из Фонда социального страхования. "При этом родителям не придется оформлять какие-либо дополнительные документы - все расчеты фонд будет проводить самостоятельно на основании данных больничного листа", - сказал премьер.