Кабмин выделил почти 5 млрд рублей на ремонт педагогических вузов

Почти пять миллиардов рублей правительство выделило на проведение в этом году ремонта, в том числе капитального, зданий 33 педагогических вузов. Средства пойдут также на них оснащение новым оборудованием, уточнил премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, кабинет министров продолжит уделять вопросу подготовки педагогических кадров самое серьезное внимание.

"Чтобы давать современные качественные знания, будущие учителями сами должны осваивать новые технологии, уметь работать в интерактивной образовательной среде. Сегодня это неотъемлемая часть учебного процесса. От учителя во многом зависит, какими вырастут наши дети, какое мировоззрение у них сформируется, насколько они будут приспособлены к жизни и как смогут развить свои таланты", - подчеркнул Мишустин.