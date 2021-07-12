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12.07.2021 10:21
Рубрика: Власть

Кабмин выделил почти 5 млрд рублей на ремонт педагогических вузов

Текст: Владимир Кузьмин

Почти пять миллиардов рублей правительство выделило на проведение в этом году ремонта, в том числе капитального, зданий 33 педагогических вузов. Средства пойдут также на них оснащение новым оборудованием, уточнил премьер-министр Михаил Мишустин.

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По его словам, кабинет министров продолжит уделять вопросу подготовки педагогических кадров самое серьезное внимание.

"Чтобы давать современные качественные знания, будущие учителями сами должны осваивать новые технологии, уметь работать в интерактивной образовательной среде. Сегодня это неотъемлемая часть учебного процесса. От учителя во многом зависит, какими вырастут наши дети, какое мировоззрение у них сформируется, насколько они будут приспособлены к жизни и как смогут развить свои таланты", - подчеркнул Мишустин.

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