Как прошла главная светская вечеринка Канн

В этом году на 74-м Каннском кинофестивале многое - в сокращенном формате, светская жизнь - также по-минимуму. Главный центр встреч богатых и красивых - престижный отель Carlton - обнесен оградой (в цветах фестивального постера) и закрыт на ремонт. Когда его откроют - неизвестно: согласно разговорам в кулуарах, отель не может себя окупить в наши непростые времена. Однако, самая главная вечеринка Каннского кинофестиваля все же состоялась.

Не стала нарушать традиций компания Chopard. С 1998 года она изготавливает "Золотую пальмовую ветвь" и другие призы для самого престижного киносмотра планеты. А также в течение последних 20 лет ежегодно вручает подающим надежды талантливым актерам престижную премию Trophée Chopard. Но если "Золотая пальмовая ветвь" присуждается за блестящие достижения в сегодняшнем кино, то Trophée Chopard открывает дорогу восходящим звездам завтрашнего. В этом году Chopard отмечает 20-летие партнерства с Каннским кинофестивалем, и, конечно же, оставить в тишине такое событие не представлялось возможным.

Поздним вечером к отелю Majestic, расположенному наиболее близко к Дворцу кинофестивалей, стали съезжаться дорогие во всех смыслах гости. Каннской ночью стало светло от многочисленных вспышек фотокамер. На 20-ю юбилейную церемонию Trophée Chopard 2021 прибыли члены жюри Спайк Ли, Милен Фармер, Мэгги Джилленхол, Мелани Лоран, Тахар Рахим, Сонг Кан-Хо. А также - Эльза Зильберштейн (жюри программы "Особый взгляд" (Un certain regard). На церемонию приехали и министр культуры Франции Розелин Башело, звезды и влиятельные люди в мире кино - Одри Азулай, Ирен Жакоб, Айсса Майга, Эдриан Броуди, Пас Вега, Дорра Заррук, Жозефина Джапи, Бенуа Магимель, Николас Мори, Зита Ханрот, Хейли Лу Ричардсон, Нелли Отей, Дафна Патакия, Мийи Хуанг, Когомада и другие. Все они отозвались на приглашение Пьера Лескюра (президента Каннского кинофестиваля), Тьерри Фремо (директора Каннского кинофестиваля) и Каролины Шойфеле (сопрезидента и художественного директора Chopard).

Кульминацией вечера стало вручение известной американской актрисой Джессики Честейн награды молодым, многообещающим актерам Джесси Бакли и Кингсли Бен-Адиру. К сожалению, Джесси Бакли была занята на съемках, поэтому она получила награду дистанционно.

Немного истории - такую премию придумала вручать еще в 2001 году сопрезидент и художественный директор Chopard Каролина Шойфеле. Награда призвана открыть широкие перспективы для актера и актрисы, впервые проявивших свой талант в текущем году. Время показало, что ставка на будущее в большинстве случаев оказалась выигрышной: лауреаты Trophée Chopard сделали успешную карьеру. Многие из них впоследствии номинировались на самые престижные премии и нередко становились их счастливыми обладателями. Марион Котийяр ("Оскар", 2008), Диана Крюгер (Приз за лучшую женскую роль, Канны, 2017), Гаэль Гарсиа Берналь, Леа Сейду, Шейлин Вудли, Элизабет Дебики, Флоренс Пью, Джон Бойега и многие другие оправдали возложенные на них надежды.

Вручение Trophée Chopard является частью официальной программы Каннского кинофестиваля. Лауреаты получают премию на торжественном вечере из рук патрона - прославленного актера или актрисы. Шарлиз Терон, Кейт Бланшетт, Джулианна Мур, Чжан Цзыи, Роберт Де Ниро, Шон Пенн - все эти звезды кино дали согласие на то, чтобы символически вывести молодых исполнителей на дорогу к успеху. Патронами стали также некоторые бывшие лауреаты Trophée Chopard, например, Марион Котийяр или Диана Крюгер. В этом году выбор Chopard пал на американскую актрису Джессику Честейн, и это особая честь - вручать юбилейную награду. Выбор не случаен - Честейн дебютировала в Каннах в 2011 году с фильмом Терренса Малика "Древо жизни", то есть в этом году у нее также юбилей - десять лет прошло со времени этого знаменательного события.