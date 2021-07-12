Каким будет курс рубля к концу лета

Курс рубля в последнее время довольно односторонне реагирует на динамику нефтяных цен: активно снижаясь вместе с ними, но не реагируя ростом на рост нефтяных котировок. О том, почему это происходит, долго ли сохранится такое поведение рубля и каким будет курс российской валюты во второй половине лета, рассказали "Российской газете" финансовые аналитики.

Михаил Васильев, главный аналитик "Совкомбанка":

- В последние недели и даже месяцы мы наблюдаем более слабую корреляцию между рублем и нефтью. При этом российская валюта в последнее время слабо укрепляется, когда нефть растет, но зато сразу дешевеет, когда нефть снижается. Так с начала года цена на нефть Brent выросла примерно на 44%, при этом курс рубля к доллару практически не изменился.

Мы видим несколько причин такой динамики. Во-первых, основными драйверами курса рубля являются цены на нефть и спрос международных инвесторов на активы развивающихся стран (ЕМ). В краткосрочном периоде динамика портфельных инвестиций является зачастую более важным фактором для рубля, чем цена на нефть. Именно движение финансовых потоков часто нарушает корреляцию между рублем и нефтью.

В этом году спрос на активы развивающихся рынков остается слабым. Инвесторы проявляют осторожность как из-за сохранения рисков новой волны пандемии, так и из-за потенциального ужесточения монетарной политики ФРС США. Эти факторы привели к укреплению доллара на мировом рынке и оказали давление на валюты ЕМ.

В свою очередь, облигации развивающихся стран потеряли популярность из-за роста доходностей гособлигаций США. Дополнительное давление на бонды развивающихся рынков оказало повышение ключевых ставок центробанками ЕМ для сдерживания инфляции. Наконец, первичный рынок ОФЗ потерял американских инвесторов после введения санкций США с 14 июня.

Во-вторых, корреляцию между рублем и нефтью уменьшают усилия правительства по снижению зависимости российской экономики от цен на энергоносители. Напомним, что Минфин покупает или продает валюту на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. В этом году при цене на нефть Urals выше $43,3 за баррель Минфин покупает валюту.

Сейчас цена Urals составляет около $73 за баррель. Минфин сообщил, что с 7 июля по 5 августа увеличит ежедневный объем покупок валюты на 29%, до 13,5 млрд руб. Суммарно за месяц с валютного рынка будет изъято около $4 млрд и взамен в систему поступит 296 млрд рублей. Это достаточно большая сумма для валютного рынка. Для сравнения напомним, что положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в июле 2019 и 2020 годов составляло $3,6 млрд и $1,4 млрд соответственно.

Третьим фактором, который снижает корреляцию рубля и нефти является сезонность. Летом спрос на валюту возрастает для выплат дивидендов российскими компаниями иностранным инвесторам. Также потребность в валюте россиян увеличивается летом для туристических поездок. Мы видим, что спрос на внешний туризм существенно возрос после открытия Турции, Италии, Кипра и других туристических направлений. В ближайшие недели можно ожидать активизацию туров в Египет после возобновления авиасообщения.

В результате летние месяцы традиционно являются одними из самых слабых для курса рубля. За последние тринадцать лет рубль за лето снижался к доллару в среднем на 4,2%.

Мы ожидаем, что до конца лета курс рубля останется в диапазоне 72-76 к доллару и 86-90 к евро. Сильный текущий счет платежного баланса РФ позволит смягчить негативное влияние укрепления доллара в мире и повышенного спроса на валюту для дивидендов и туризма. Высокие цены на нефть, газ, металлы и другие статьи российского экспорта обеспечивают внушительный приток валютной выручки в страну и поддерживают рубль.

Кроме этого, в пользу рубля будет выступать увеличение реальной рублевой процентной ставки. Банк России на заседании 23 июля, как ожидается, повысит ключевую ставку на 50 б.п. или 100 б.п., до 6-6,5% годовых. При этом мы не исключаем сохранения жесткого сигнала регулятора и повышения ключевой ставки до 7% в этом году. Это увеличит привлекательность рублевых депозитов и других инструментов с фиксированной доходностью, в том числе для операций керри трейд.

Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций":

- Несмотря на то что рублевая стоимость барреля Brent находится на трехлетних вершинах, с учетом накопленной за три года инфляции, повышенных бюджетных трат, обусловленных пандемией, а также недополученной из-за участия в сделке ОПЕК+ экспортной выручки, рубль в лучшем случае справедливо оценен к нефти.

Однако, по меньшей мере в краткосрочной перспективе (два-три месяца) инфляция останется на относительно высоком уровне, сохранится необходимость в фискальных стимулах, а из-за недавних разногласий с увеличением добычи ОПЕК+ экспортные доходы останутся пониженными. Это приводит к тому, что уровень экономической обоснованности рублевой стоимости нефти будет повышаться. То есть даже если котировки Brent останутся на текущем уровне, рубль может умеренно слабеть, чтобы рублевая стоимость барреля увеличивалась. Что мы и наблюдаем в последние недели, когда российская валюта активней реагирует на снижение нефти, чем на рост.

Кроме того, многие участники российского рынка считают, что из-за разногласий стран ОПЕК+, ставящих под угрозу соглашение альянса, а также экономической неопределенности, обусловленной непростой ситуацией с пандемией в мире, существует угроза, что нефтяные цены вероятней опустятся на более низкие уровни, чем закрепятся на текущих или уйдут выше. Тем более, эти докризисные уровни цен отражают слишком оптимистичные ожидания инвесторов по поводу скорого решения проблемы пандемии и высоких темпов экономического роста. Они могут частично или полностью не оправдаться, вызвав разочарование участников рынка нефти, что способно привести к значительному снижению нефтяных цен.

До конца лета трудно давать какие-то прогнозы, так как в ближайший вторник выйдет индекс потребительских цен в США за июнь, который может кардинально изменить динамику рынков на среднесрочном горизонте. Если данные покажут дальнейшее ускорение инфляции, это ударит по всем биржевым активам, в том числе сырьевым, а также вызовет резкий рост доллара к остальным валютам, поскольку такая статистика увеличит вероятность более раннего старта ужесточения монетарной политики ФРС, ближайшее заседание которой состоится 28 июля.

Если статистика будет нейтральной или позитивной, а котировки Brent останутся в коридоре $70-80, скорее всего, до конца лета доллар будет находиться в диапазоне 73-76 руб. При условии, что геополитическая обстановка не ухудшится.