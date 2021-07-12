В Каннах-2021 переизбыток фильмов, и в помощь конкурсам придуманы "Каннские премьеры". Здесь прошла мелодрама "Умиротворение" Эмманюэль Берко: жаль, не в конкурсе - жюри лишилось возможности наградить выдающуюся актерскую работу Бенуа Мажимеля.

Фильм стоит в том же ряду, что картина Франсуа Озона "Все прошло хорошо" - он о человеке перед неизбежным уходом. Но наблюдаешь не за изысканной режиссурой и не за умелым монтажом - он просто и бесхитростно переворачивает душу, что в кино случается все реже. Герой Мажимеля Бенджамин преподает в Консерватории актерское мастерство, но в 39 лет должен уйти из жизни - рак в неоперабельной стадии. Зная отмеренный ему срок и вороша прошлое, он казнится, что столько зла причинил близким (бросил жену и никогда не видел выросшего сына) и никого не сделал счастливым. Это, конечно, не совсем так (студенты его обожают), но кошки на душе скребут у каждого. Актер передает не только быстрое физическое увядание молодого сильного человека - его невидящие глаза обращены уже не к этому миру. Портрет доктора Эдди был написан с реального нью-йоркского онколога Габриэля Сара, его даже попросили сыграть в фильме самого себя. И правильно: эманация мудрого спокойствия хорошего врача не подвластна никакому актеру.

Отношения докторов и подопечных - самое волнующее в фильме: он о том, как излучаемая людьми любовь способна и на краю примирить человека с собой и помочь обрести покой. Мать Бенджамина играет Катрин Денев - икона французского кино впервые расстается с имиджем нестареющей звезды; ее убитая горем Кристал больше молчит…

Увы, чем ближе к трагическому финалу, тем более теряются авторы: как завершить сюжет с предрешенным концом. И они пускают в ход слишком тяжелую артиллерию, включая отсылы к фильму Фоссе "Весь этот джаз", явление нового юного ДиКаприо в роли брошенного австралийского сына и переизбыток подходящих к случаю песен.

… Прошла наконец и провокационная "Бенедетта" Пола Верховена. В основе - история монахини XVII века Бенедетты Карлини, которую уличили в лесбийских наклонностях и лишили сана настоятельницы конвента. Верховен - серьезный мастер, что чувствуется с первых кадров 150-минутной историко-эротической эпопеи - здесь есть экспрессия, постановочный размах, блистательное чувство композиции и ритма. Но в итоге фильм напоминает сеанс "ролевого секса". Еще в "Основном инстинкте" Верховен заявил о пристрастии к физиологическим подробностям женского тела; в "Бенедетте" вуайеризм достигает апогея, вздымаясь до софт-порно.

Катрин Денев - икона французского кино впервые расстается с имиджем нестареющей звезды

В роли Бенедетты бельгийская актриса Вирджини Эфира, вполне способная в свои 44 года сыграть 26-летнюю красотку. Героиню распирают грезы, истовая вера равна неистовой похоти, любовь к Христу принимает плотские формы. Поможет ей крестьянская девушка Бартоломея (Дафна Патакия) - здесь режиссер и размещает главные аттракционы фильма, подробно живописуя любовные утехи актрис. Все постные мотивы библейских мифов летят в преисподнюю - зал завороженно следит за манипуляциями, каких каннский конкурсный экран еще не видел.

Фильм живописен: и чума, и отрубленные головы, и костры инквизиции, и знамения в виде зависшей над монастырем кометы, и Шарлотта Рэмплинг в роли циничной настоятельницы, и Ламбер Вильсон в роли плотоядного папского нунция. К финалу перекрыты все границы здравого смысла, чудеса смешались с реальностью, Возрождение со Средневековьем, драматургия теперь больше пристала опере, чем кино. Но утилитарная природа фильма, примитивная ролевая эротика, как ни декорирует ее режиссер, не сходит с авансцены.Сторонникам отмены цивилизационных табу фильм придется по душе, любителям кино как пищи не для ума, а для инстинктов - тоже. Хотя вопрос не в том, что показывают, а в том, во имя какой художественной задачи - как раз она в "Бенедетте" не прощупывается. Конечно, фильм способен разъярить церковь, но и серьезного сатирического смысла в нем нет. Можно принять его за ответ разгулявшемуся феминизму: женщины здесь коварны, непредсказуемы и готовы обойтись без мужчин, но финал его неоднозначен. В России фильм выйдет осенью под названием "Искушение".