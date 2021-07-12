Помощника капитана рыболовного судна "Амур" оставили под арестом в Японии

Российское рыболовное судно "Амур" вышло из порта города Момбецу и направилось в порт приписки. Под арестом в Японии траулер провел около полутора месяцев. Как сообщил РИА Новости генеральный консул РФ в Саппоро Сергей Марин, экипажу наконец отдали документы, и судно смогло взять курс домой. "В Японии остался только третий помощник капитана", - отметил генконсул.

Речь идет о 38-летнем Павле Добрянском, которому были предъявлены обвинения в халатности в связи произошедшим 26 мая в 23 км от побережья острова Хоккайдо столкновением между "Амуром" и японской шхуной "Хокко-мару-8". В результате инцидента трое японских рыбаков погибли, двоих удалось спасти. В отношении Добрянского, стоявшего в момент чрезвычайного происшествия на вахте, в Стране восходящего солнца заведено уголовное дело по статьям "халатность" и "ненадлежащее управление судном, которое повлекло гибель трех человек". Десятого июня ему были официально предъявлены обвинения, а в конце прошлого месяца дело передали в суд.

Согласно уголовному кодексу Японии по статье о халатности Добрянскому грозит до семи лет лишения свободы или штраф до 10 тысяч долларов, по второму пункту обвинения - лишение свободы на срок не более трех лет или штраф в размере не более 5 тысяч долларов. Суд по этому делу состоится не ранее конца августа.

Аналогичные обвинения предъявлены капитану японской рыболовецкой шхуны, перевернувшейся в результате инцидента, что и привело к гибели людей.