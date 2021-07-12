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12.07.2021 13:49
Рубрика: Власть

Кассационный суд запретил назначать повышенные алименты солдатам-срочникам

Текст: Владислав Куликов

Солдаты срочной службы должны платить алименты из своего денежного довольствия. Сегодня оклад рядового, проходящего службу по призыву, составляет порядка двух тысяч рублей. Исходя из этой суммы и надо назначать алименты.

Фото: iStock
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Подробное разъяснение, как рассчитывать алименты солдатам, сделал Первый кассационный суд общей юрисдикции в своем обзоре судебной практики. Данный вопрос важен не только для тех, кто служит сейчас. Нередко суммы алиментов рассчитываются задним числом: бывает, что мужчина долго не платил и судебному приставу приходится заниматься вычислениями, сколько человек зарабатывал раньше, какую сумму могли бы получить его дети, если бы он исправно присылал переводы. Если же человек какое-то время не работал, судебный пристав может взять за основу средний заработок в регионе в тот период и уже от него выделить долю, которую должен заплатить алиментщик.

В качестве примера Первый кассационный суд общей юрисдикции использовал дело некоего гражданина Г. Его сыну сейчас 15 лет. По решению суда мужчина должен отдавать мальчику четверть своих доходов. В 2009 году, когда сыну было только три года, отца призвали на год в армию. Алиментов ребенок тогда не дождался.

В наши дни с мужчины начали взыскивать долги прежних лет и встал вопрос, а сколько именно должен заплатить отец. Судебный пристав рассчитал долг мужчины за год военной службы, исходя из средней зарплаты. Однако Первый кассационный суд общей юрисдикции признал такое решение неправильным. Солдаты срочной службы получают оклады, соответственно, долю надо брать именно от тех сумм, что им выписывают в полковой финчасти. Гражданин Г. получал 400 рублей, столько платили солдатам срочной службы в то время. Соответственно, размер алиментов составлял 100 рублей в месяц. Да, это небольшая сумма. И то, что она должна быть проиндексирована с учетом инфляции, вряд ли сильно улучшит положение. Однако тут важен сам принцип: солдатам срочной службы нельзя повышать размеры алиментов и взыскивать их задним числом. Если молодого отца-алиментщика отправят в армию, за ним должен полететь исполнительный лист, и командиры будут удерживать из его оклада необходимую сумму для ребенка.

Власть Безопасность Армия Общество Семья и дети Разводы и алименты

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