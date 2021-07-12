Количество ипотек за год выросло почти вдвое

В мае количество зарегистрированных ипотек выросло на 87% по сравнению с прошлым годом, сообщает Росреестр. За месяц ведомство зарегистрировало 309 тысяч ипотек против 165 тысяч прошлогодних.

Самые активные регионы - Московская область (26 тысяч), Москва (21 тысяча) и Краснодарский край (19 тысяч).

Примерно на столько же увеличилось и количество зарегистрированных договоров долевого участия. Этот показатель вырос на 86% - с 36 тысяч в мае 2020 года до 67 тысяч в мае нынешнего. Больше всего таких договоров заключалось в мае в Москве (11 тысяч), Московской области (9 тысяч) и Санкт-Петербурге (6 тысяч).

В условиях ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией, подразделения Росреестра продолжают работать, подчеркивает замруководителя ведомства Елена Мартынова. Сейчас важно максимально перейти на онлайн-взаимодействие - для заявителей этот формат значительно удобнее и быстрее, считает она. Летом количество поданных заявлений на регистрацию ипотеки в электронном виде превысило 47%, договоров долевого участия - 53%.

Спрос на вторичном рынке недвижимости в мае вырос на 67% - с 189 тысяч до 315 тысяч сделок. Активнее всего "вторичку" продавали и покупали в Московской области (19 тысяч), Краснодарском крае (18 тысяч) и Москве (13 тысяч сделок).