Коллеги и соратники прощаются в Москве с биологом и другом Галиной Клевезаль

В Институте биологии развития им. Н.К. Кольцова Российской академии наук большая потеря: 11 июля 2021 года не стало ведущего научного сотрудника Галины Александровны Клевезаль, которая работала в этом коллективе со дня его образования в 1967 году.

Печальная новость о кончине видного ученого, доктора биологических наук не оставит безучастными очень многих ее коллег, соратников, друзей и за пределами института, в том числе среди активистов-экологов, защитников природы и животного мира. С ними у биолога Клевезаль всегда находились общие дела и заботы.

"Основной областью ее научных интересов было изучение методов определения (в том числе прижизненного) возраста животных, - говорится в некрологе на официальном сайте института. - Галина Александровна Клевезаль - автор более 160 научных работ, в том числе нескольких монографий, посвященных определению возраста и особенностей роста и развития млекопитающих по слоистым структурам зубов. Г.А. Клевезаль стояла у истоков "Совета по морским млекопитающим", была одним из тех ученых, которые создали Совет, помогли ему развиться и занять сегодняшнее положение…"

В официальных словах прощания - традиционно сухое перечисление заслуг. Живого человека за этим не разглядеть. Но, к счастью, сохранились и дошли до нас слова тех, кто мог и не стеснялся сказать главное еще при жизни.

"Галя - это, конечно, существо особое, редко встречающееся в человеческом обиходе. Для меня она такой нравственный ориентир: если она говорит о чем-то, что это плохо, значит, так и есть, и этим не надо заниматься. Всю жизнь, сколько я ее знал, ее мнение по каким-то ключевым моментам было решающим, и в отношениях с людьми тоже. Бывают люди, которые являются моральными ориентирами, и Галя - из них. Она младше меня, она была моей подчиненной, но с точки зрения морали и нравственности она для меня авторитет номер один. И мне, конечно, очень повезло, что она была рядом со мной в лаборатории…".

Это написано уже в нашем веке коллегой-биологом Алексеем Яблоковым - советником президента России по экологии и охране здоровья (1991-1993), председателем Межведомственной комиссии по экологической безопасности СБ России в 1993-1997 годах.

А родилась Галина Клевезаль за два года до начала Великой Отечественной войны в Москве, в семье учительницы и художника-графика, который по образованию был инженером и автором научных трудов по оптике. Отца не стало через год после рождения дочери, ее воспитанием занималась мама - Екатерина Фёдоровна Орлина из семьи священника в селе Солотча на Рязанщине.

После окончания Биологического факультета МГУ Галина защитила кандидатскую диссертацию, предложив революционный способ определения возраста млекопитающих по слоям дентина. Эта и последующие работы Г. А. Клевезаль стали ценным материалом для зоологов, охотоведов, специалистов по охране природы, экологов, морфологов и популяционных биологов, пособием при оценке биологических ресурсов.

А помимо научных заслуг и талантов близко знавшие Галину Клевезаль неизменно отмечали ее замечательные человеческие качества.

- Для меня лично это очень большая потеря. Галина Александровна - ближайший соратник и друг Алексея Владимировича Яблокова, - пишет вдова профессора Яблокова, известный российский тележурналист Дильбар Кладо. - Осенью 2016-го, когда А.В. попал в больницу и находился в реанимации, наступал его день рождения, и я не знала, что ему подарить. В тех обстоятельствах это была трудная задача. А потом придумала: привезти ему "в подарок" Галю. Но как в реанимацию попасть? Завотделением выслушал мою нестандартную просьбу и, не задавая лишних вопросов, дал разрешение. А как был рад Яблоков! Попросил всех удалиться из палаты и два часа беседовал с Галей о своих научных планах…

Алексея Яблокова не стало в январе 2017-го. Прощание с Галиной Александровной Клевезаль состоится во вторник, 13 июля 2021-го, в 12 часов в Хованском крематории.