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12.07.2021 19:40
Рубрика: В мире

Консульство: Во время протестов на Кубе россияне не пострадали

Текст: Юрий Когалов

Граждане РФ не пострадали во время недавних протестов на Кубе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального консула России в республике Нану Мгеладзе.

Фото: Reuters
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По ее словам, дипмиссия не получала никакой информации о пострадавших россиянах. "Если бы что-то было, нам бы обязательно позвонил кто-либо из 2 тысяч человек, постоянно проживающих здесь. От них пока никаких сигналов не поступало", - отметила Мгеладзе.

Ранее в нескольких городах на Кубе прошли акции протеста против предпринимаемых властями мер по борьбе с коронавирусом и сложной экономической ситуации в стране, вылившиеся в беспорядки. В ответ на призыв президента Мигеля Диаса-Канеля в республике прошли массовые манифестации в поддержку правительства.

По словам Диаса-Канеля, вдохновители протестов на Кубе выбрали для их организации момент, когда страна проходит один из тяжелейших этапов пандемии коронавируса. "Они поставили под угрозу жизни и усилия тысяч кубинцев по борьбе со вспышками COVID-19", - отметил глава государства, призвав граждан прививаться и соблюдать санитарно-гигиенические меры.

В мире Северная и Центральная Америка Куба

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