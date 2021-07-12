Консульство: Во время протестов на Кубе россияне не пострадали

Граждане РФ не пострадали во время недавних протестов на Кубе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального консула России в республике Нану Мгеладзе.

По ее словам, дипмиссия не получала никакой информации о пострадавших россиянах. "Если бы что-то было, нам бы обязательно позвонил кто-либо из 2 тысяч человек, постоянно проживающих здесь. От них пока никаких сигналов не поступало", - отметила Мгеладзе.

Ранее в нескольких городах на Кубе прошли акции протеста против предпринимаемых властями мер по борьбе с коронавирусом и сложной экономической ситуации в стране, вылившиеся в беспорядки. В ответ на призыв президента Мигеля Диаса-Канеля в республике прошли массовые манифестации в поддержку правительства.

По словам Диаса-Канеля, вдохновители протестов на Кубе выбрали для их организации момент, когда страна проходит один из тяжелейших этапов пандемии коронавируса. "Они поставили под угрозу жизни и усилия тысяч кубинцев по борьбе со вспышками COVID-19", - отметил глава государства, призвав граждан прививаться и соблюдать санитарно-гигиенические меры.