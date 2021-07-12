Курбан-байрам пройдет в Москве в онлайн-формате

Совет улемов Духовного управления мусульман России (ДУМ РФ) принял решение проводить службу во время Курбан-байрама 20 июля в мечетях Москвы без верующих. Это связано с угрозой распространения коронавируса.

Праздничная молитва будет только в Соборной мечети с участием имамов, муэдзинов и заместителей муфтия. "В других мечетях, а также местных религиозных организациях мусульман, праздничный намаз проводить не рекомендуется", - сказано в документе, опубликованном на официальном сайте ДУМ.

Верующим рекомендуют праздновать дома, слушать праздничную трансляцию проповеди председателя ДУМ Равиля Гайнутдина на телеканале "Россия-1" и помолиться самостоятельно.

Впрочем, региональным Духовным управлениям оставляют право самим принимать решение о проведении намаза в зависимости от эпидобстановки.

Справка "РГ"

Курбан-байрам - праздник жертвоприношения - один из двух главных мусульманских праздников наряду с Ураза-байрамом. Традиционно он отмечается массовой молитвой в мечетях и хаджем в Мекку.