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12.07.2021 14:08
Рубрика: В мире

Лавров: Центральная Азия не заинтересована в появлении военных баз США

Текст: Юрий Когалов
Страны Центральной Азии не заинтересованы в создании у себя американских военных баз, никто не хочет превращать себя в заложника политики США, вызывать на себя ответный удар. Такое мнение выразил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Судана Мариям аль-Махди, комментируя появившиеся в СМИ сообщения, что США могут перебросить войска из Афганистана в страны Средней Азии.

"Главный вопрос, конечно, к американцам: если они, имея там (в Афганистане) более чем 100-тысячный на каком-то этапе контингент НАТО, в течение 20 лет ничего не смогли сделать, находясь внутри страны, каких результатов они собираются достичь с существенно меньшим присутствием за пределами Афганистана?" - поинтересовался министр. По его словам, ответ ясен. "Скорее всего, есть желание просто обеспечить свое военное присутствие в этом регионе, тем самым оказывать влияние на обстановку здесь. Я думаю, все это понимают и будут исходить из тех обязательств, которые существуют в рамках различных структур", - заявил Лавров.

Фото: Виталий Невар / ТАСС
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По его словам, базы Вашингтону нужны, чтобы при необходимости наносить удары по Афганистану. "Не думаю, что в чьих бы то ни было интересах превращать себя в заложника такой политики, таких намерений США, вызывая на себя ответный удар", - отметил Лавров. При этом глава МИД РФ напомнил, что "вопросы присутствия иностранных военных в странах ОДКБ подлежат согласованию в организации". "Не думаю, что интересам безопасности в этом регионе отвечало бы появление новых американских военных объектов", - добавил Лавров.

Министр также обратил внимание, что США достаточно спешно уходят из Афганистана. "Американцы много чего давали понять за 20 лет своего присутствия в Афганистане, начиная от провозглашения победы демократии и кончая таким вот достаточно спешным уходом, побросав огромное количество техники, другого оборудования", - заявил Лавров.

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