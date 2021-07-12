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12.07.2021 21:40
Рубрика: В мире

Макрон: Франция вводит обязательную вакцинацию для медиков

Текст: Юрий Когалов

Власти Франции вводят обязательную вакцинацию для тех, кто по своей профессии регулярно контактирует с людьми, находящимися в группе риска. Речь идет, в первую очередь, о медиках. Об этом объявил президент республики Эмманюэль Макрон во время телеобращения к нации.

Фото: РИА Новости
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"Вакцинация будет обязательной для всех, кто будет контактировать с уязвимыми людьми", - отметил Маркон.

По его словам, Франция в настоящее время переживает очередной пик заражений коронавирусом. "Если мы не будем действовать сегодня, число заболевших продолжит резко расти, а с августа увеличится число госпитализаций", - заявил президент.

Как подчеркнул Макрон, сейчас вся надежда на вакцинацию. "Чем больше мы прививаем, тем меньше места мы оставляем для распространения вируса, тем больше мы избегаем госпитализаций", - отметил он.

По мнению французского президента, "сделать прививку - это единственный способ защитить себя". В связи с эти он Макрон призвал всех французов как можно скорее пройти вакцинацию. Потому что в противном случае властям придется рассмотреть вопрос об обязательной вакцинации всего населения.

Французский лидер также объявил о внедрении в стране пропусков здоровья. Начиная с августа, только по таким медицинским паспортам, где будет указано, что человек прошел вакцинацию или у него отрицательный ПЦР-тест, можно будет попасть в бары, кафе, рестораны, торговые центры, больницы, дома престарелых, в междугородние автобусы, поезда и самолеты.

В мире Европа Франция Вакцинация от коронавируса

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