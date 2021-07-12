МГУ примет 8-летнюю школьницу, сдавшую ЕГЭ, если она пройдет экзамены вуза

Восьмилетняя Алиса Теплякова сможет уже в этом году стать студенткой психологического факультета МГУ им. Ломоносова, если успешно сдаст дополнительные вузовские испытания.

Напомним, ранее СМИ рассказали о том, что Алиса, несмотря на возраст, уже сдала ЕГЭ и получила школьный аттестат.

- Да, такая девочка есть, - подтвердили в Рособрнадзоре. - Она успешно сдала единый госэкзамен по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике.

По словам отца, девочка хочет поступить на психологический факультет МГУ. Сейчас там идет набор на три специальности - "Клиническая психология", "Психология служебной деятельности" и "Педагогика и психология девиантного поведения".

Как сообщили агентству РИА Новости на факультете психологии, там готовы оказать поддержку Тепляковой. "На факультете успешно работает система тьюторства, когда старшекурсники берут шефство над первокурсниками и помогают им адаптироваться к новой жизненной ситуации, к учебе в вузе", - отметили в МГУ.