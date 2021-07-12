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12.07.2021 21:49
Рубрика: Власть

МИД РФ: Москва с уважением относится к итогам выборов в Молдавии

Текст: Юрий Когалов

Российская сторона внимательно следила за проведением парламентских выборов в Молдавии и с уважением относится к их итогам. Москва готова к сотрудничеству с новым парламентов и правительством республики. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Фото: Sergei GAPON / AFP
Социалисты и коммунисты проиграли выборы в Молдавии

Как отметила дипломат, "в предвыборный период МИД России неоднократно выражал сожаление по поводу фактов внешнего вмешательства в молдавские внутриполитические процессы, которые имели место со стороны США, Европейского союза и его государств-членов". "Российская сторона, тем не менее, с уважением относится к итогам выборов и рассчитывает, что они будут способствовать межнациональному согласию в молдавском обществе", - заявила Захарова.

По ее словам, Москва готова развивать многоплановое сотрудничество с новым парламентом и правительством Молдавии. "Надеемся на последовательную реализацию действующих российско-молдавских соглашений и договоренностей, а также на продолжение активного участия Республики Молдова в интеграционных процессах на пространстве СНГ", - отметила представитель МИД РФ, добавив, что Россия готова к диалогу со всеми молдавскими политическими силами, заинтересованными в укреплении связей между нашими странами.

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