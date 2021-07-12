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12.07.2021 18:12
Рубрика: Власть

МИД РФ: США сводят диалог по кибербезопасности лишь к интересующим их темам

Текст: Юрий Когалов

США сводят диалог с Россией по кибербезопасности только к интересующим их сюжетам, в первую очередь к борьбе с вирусами-вымогателями. Об этом в интервью журналу "Международная жизнь" рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

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Дипломат напомнил, что Москва неоднократно предлагала запустить диалог по кибербезопасности, об этом, в частности, речь шла во время визита в Москву помощника экс-президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона. Тогда эти предложения были "начисто отвернуты". Сейчас Вашингтон более настроен на сотрудничество.

"Другой вопрос, администрация президента Джо Байдена сводит тематику этого диалога только к тому, что ей интересно. А интересно ей пообсуждать с нами и в идеале выйти на некие наши обязательства, связанные с кибернападениями на некоторые сегменты бизнеса, в том числе с целью выкупа", - отметил Рябков.

По его словам, российская сторона прекрасно понимает важность этой темы, однако настаивает и на обсуждении других вопросов, например, о кибератаках на российские организации и структуры, осуществляемых из американской юрисдикции.

"Мы хотим с этим разбираться, но улица должна быть с двусторонним движением. Более того, нужно говорить и о других проблемах, например, как не допускать вредоносного воздействия из сети на элементы систем управления вооруженными силами", - заявил замглавы МИД.

Дипломат выразил надежду, что Москва получит реакцию на те соображения по этой тематике, которые были переданы американской стороне. "Мы рассчитываем, что в ходе дальнейшей работы, а она пойдет, мы получим от них некий отклик, который позволит идти вперед, расширяя повестку дня", - отметил Рябков.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Хакерские атаки Россия и США

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