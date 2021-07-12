Минфин оценил профицит бюджета в первом полугодии

В первом полугодии профицит федерального бюджета составил почти 626 млрд рублей. Это следует из предварительной оценки, опубликованной Минфином.

По данным ведомства, профицит бюджета в январе-июне составил 625,91 млн рублей. Доходы федерального бюджета в первом полугодии составили 11,265 трлн рублей (это 60% от объема доходов, утвержденного законом о бюджете), а расходы - 10,639 трлн рублей (49,4% от объема расходов, утвержденного законом о бюджете).

За первое полугодие от Федеральной налоговой службы в федеральный бюджет поступило 7,179 трлн рублей, Федеральной таможенной службы - 2,961 трлн рублей, других федеральных органов - 1,125 трлн рублей, говорится в справке Минфина.

Российский бюджет на 2021 год изначально сверстан с дефицитом в 2,4% ВВП. В начале июня министр финансов Антон Силуанов сообщил, что министерство теперь ожидает при сохранении во втором полугодии "текущей конъюнктуры" дефицита бюджета по итогам года на уровне примерно в 1% ВВП.