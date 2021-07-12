Минпромторг предложил вложить 1,8 трлн рублей в развитие авиастроения

Минпромторг разработал план создания "конкурентоспособной продукции авиационной промышленности". На эти цели в ведомстве планируют потратить 1,84 трлн рублей, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на паспорт проекта.

Предполагается, что в 2021-2030 годах будет выпущено 735 новых гражданских самолетов, в том числе Ил-114, МС-21, "Байкал" (ЛМС-901), Sukhoi Superjet 100 и других.

Согласно проекту, большая часть финансирования (около 1,59 трлн рублей) должна прийтись на средства Фонда национального благосостояния (ФНБ). При этом 9,4 млрд рублей могут поступить уже в этом году, еще 537,9 млрд - до 2024 года, более триллиона - с 2025 по 2030 года.