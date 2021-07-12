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12.07.2021 20:30
Рубрика: Экономика

Минсельхоз предложил регулировать стоимость ряда продуктов интервенциями

Минсельхоз предложил регулировать стоимость ряда продуктов интервенциями
Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 155(8506)
Минсельхоз предложил реформировать интервенционный госфонд зерна: запастись им на два-три месяца вперед и добавить к зерну сахар. Эксперты надеются, что интервенций будет достаточно, чтобы стабилизировать цены на зерно, муку, хлеб и сахар. Это позволит отказаться от экспортных пошлин.

Проект постановления правительства минсельхоз вынес на общественное обсуждение. По нему неснижаемый запас зерна составит 3 млн тонн, что закроет потребность мукомолов на два-три месяца. Для бесперебойных поставок сахара и стабилизации цен предлагается создать интервенционный фонд сахара на 250 тыс. тонн.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
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Закупать сельхозпродукцию у аграриев и переработчиков и продавать ее можно будет по решению правительства в случае, если рост цен составил 10 и более процентов по сравнению со средней ценой за аналогичные периоды трех предыдущих лет, скорректированной на инфляцию. Раньше продажи из госфонда начинались тогда, когда цены росли выше максимальных расчетных цен (они устанавливались минсельхозом). Зерно будут продавать мукомолам и хлебопекам, сахар - в торговлю. Если сельхозпродукцию не удается продать по рыночным ценам за два месяца, ее можно реализовать не ниже цены закупки. Пока механизм госинтервенций действует только в отношении зерна. Чтобы сгладить колебания цен, государство закупает зерно у аграриев, когда они низкие. Тем самым создается дополнительный спрос и цены на зерно растут. А когда цены на него повышаются, зерно из госфонда продают: на рынке появляется дополнительное предложение, цены снижаются.

В прошлом году сахар стал самым подорожавшим продуктом (плюс 64,54%). Из-за сокращения площадей под свеклой и плохой погоды производство сахара снизилось более чем на 20%. А цены на зерно подскочили и на мировом, и на внутреннем рынках на фоне высокого спроса и ограниченного предложения. Чтобы минимизировать рост стоимости на российском рынке, кабмин заморозил цены на сахар до июня 2021 года, а на зерно были установлены экспортные пошлины. Мукомолам и хлебопекам выделили субсидии.

В этой ситуации с помощью интервенций можно было и цены "прикрутить", и аграриев не обидеть. Если бы по сахару механизм интервенциий был применен раньше, когда цены росли, тогда властям удалось бы избежать их регулирования, считает генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. По его мнению, госфонд зерна тоже мог бы оказать влияние на возросшие цены. Но когда появилась в нем необходимость, оказалось, что он пуст.

Запасов зерна в госфонде хватит мукомолам на два-три месяца бесперебойной работы 

Уровень в 3 млн тонн - достаточный запас для госфонда, способный сгладить потенциальные неблагоприятные ценовые колебания на рынке зерна, считает председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. "Надеюсь, что предлагаемые меры снизят необходимость в жестком регулировании экспорта зерна и создадут предпосылки для обнуления экспортной пошлины", - говорит эксперт.

Экономика Товары и цены Правительство Минсельхоз Цены на продукты

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