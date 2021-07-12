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12.07.2021 21:38
Рубрика: Экономика

Минсельхоз США снизил оценку урожая пшеницы в России

Текст: Татьяна Карабут
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Минсельхоз США (USDA) в своем июльском отчете понизил для России сделанный месяцем раньше прогноз по урожаю пшеницы с 86 млн тонн до 85 млн тонн (без учета Крыма).

Фото: Владимир Аносов/РГ
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До 64 млн тонн (на 0,5 млн тонн) была уменьшена оценка по урожаю озимых - из-за сокращения посевных площадей на фоне губительных ранних весенних заморозков. По яровой пшенице американские аналитики также снизили прогноз на 0,5 млн тонн до 21 млн тонн из-за снижения урожайности на фоне жары и отсутствия осадков в Центральной России.

Зато повышен прогноз по урожаю подсолнечника в России на 2 млн тонн до 16,5 млн тонн. Такой вывод в USDA сделали на основе данных российского Минсельхоза об увеличении площадей под подсолнечник по итогам посевной. Так, по данным Минсельхоза России, к 5 июля подсолнечником в стране засеяно почти 9,17 млн га (плюс 7,3% к уровню прошлого года).

По оценке Минсельхоза России, урожай зерна в России в 2021 году составит не менее 127,4 млн тонн, в том числе пшеницы - около 81 млн тонн. При этом под озимые было отдано примерно на 1 млн га больше предыдущего сезона. По данным российского Минсельхоза, увеличены площади и под яровые зерновые на 0,6 га до 29,7 млн га. Из них пшеница посеяна на 13,1 млн га, то есть на 0,7 млн га больше, чем в 2020 году.

Напомним, абсолютный рекорд по пшенице в России был поставлен в 2017 году - 86 млн тонн (но с учетом Крыма). В прошлом году Россия почти достигла этого рекорда, собрав 85,896 млн тонн, следует из данных Росстата.

Экономика АПК

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