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12.07.2021 14:16
Рубрика: Экономика

Минтруд уточнил условия получения выплаты в 10 тысяч рублей на детей

Текст: Алексей Дуэль
Минтруд уточнил условия, при которых родители школьников смогут получить единовременную выплату в 10 тысяч рублей в этом году.

На эти деньги могут рассчитывать все родители, чьи дети подходят под одно из двух требований.

Фото: Игорь Зарембо/ РИА Новости
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Во-первых, выплата будет назначена на каждого ребенка от 6 до 18 лет, рожденного с 3 июля 2003 года по 1 сентября 2015 года, вне зависимости от того, учится ли он в школе.

Во-вторых, такие же деньги полагаются семьям, в которых живут дети с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, если они продолжают обучение в школе и родились после 3 июля 1998 года.

Для получения этой выплаты, в отличие от предыдущей, надо будет подать заявление. Это можно сделать на сайте госуслуг или посетив отделение Пенсионного фонда, напомнили в Минтруде. Заявления начнут принимать с 15 июля.

Предполагается, что выплаты получат 20,4 млн детей. В бюджете на эти цели предусмотрены 204 млрд рублей. Указ о назначении такой выплаты 2 июля подписал президент Владимир Путин. Большинство семей смогут получить эти деньги накануне учебного года, - Минтруд планирует перечислять их после 16 августа. Однако заявление можно будет подать вплоть до середины ноября. После его рассмотрения деньги будут перечислены родителям детей и подростков.

Экономика Пенсии и пособия Общество Семья и дети Правительство Минтруд Декретные и пособия на ребенка

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