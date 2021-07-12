"Мир" запустил переводы в Беларусь по номеру карты

Платежная система "Мир" запустила переводы по номеру карты на "пластик" белорусской платежной системы "Белкарт". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальную систему платежных карт (НСПК, оператор платежной системы "Мир").

Четыре российских банка - Альфа-банк, банк "Русский Стандарт", Сбербанк и "Тинькофф" - уже готовы предоставить своим клиентам новую услугу. С белорусской стороны к системе присоединятся Белагропромбанк и Беларусбанк.

По словам коммерческого директора НСПК Дмитрия Бувина, Беларусь входит в тройку стран, где россияне чаще всего расплачиваются картами "Мир".

Средства на карту получателя будут поступать в течение нескольких минут после перевода.