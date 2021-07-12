Экономика
12.07.2021 11:32
Текст: Василий Кошкин

"Мир" запустил переводы в Беларусь по номеру карты

Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
Алексей Филиппов/ РИА Новости

Платежная система "Мир" запустила переводы по номеру карты на "пластик" белорусской платежной системы "Белкарт". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальную систему платежных карт (НСПК, оператор платежной системы "Мир").

С июля принимать карты будут мелкие торговые точки

Четыре российских банка - Альфа-банк, банк "Русский Стандарт", Сбербанк и "Тинькофф" - уже готовы предоставить своим клиентам новую услугу. С белорусской стороны к системе присоединятся Белагропромбанк и Беларусбанк.

По словам коммерческого директора НСПК Дмитрия Бувина, Беларусь входит в тройку стран, где россияне чаще всего расплачиваются картами "Мир".

Средства на карту получателя будут поступать в течение нескольких минут после перевода.

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