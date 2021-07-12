Миротворцы РФ сопроводили армянских паломников в монастыри

Группа армянских паломников в сопровождении российских миротворцев посетила древний христианский монастырь Амарас. Он находится в непосредственной близости от линии разграничения конфликтующих сторон в Нагорном Карабахе.

"Сопроводили и обеспечивали безопасность паломников прибывших в монастырь Амарас. Всего сопроводили более 50 человек", - сообщил офицер миротворческого контингента Марк Егорчик.

В Минобороны РФ уточнили, что для трех десятков паломников были предоставлены автобусы. Остальные в сопровождении наших "голубых касок" добирались к монастырю личным транспортом.

Также от точки сбора в городе Степанакерт по второму маршруту более 40 верующих отправились в монастырь Ганзасар. После службы российские миротворцы сопроводили всех армянских паломников обратно.

Надо сказать, что наши военные уже неоднократно выполняли подобные задачи. Так, в начале весны они обеспечили безопасный проход армянских паломников к древнему христианскому комплексу Дадиванк. Он расположен на территории Кельбаджарского района, который в соответствии с трехсторонним заявлением президентов России и Азербайджана, а также премьер-министра Армении от 9 ноября 2020 года перешел под контроль Азербайджана. Ранее российские миротворцы несколько раз обеспечивали безопасность армян по дороге в монастырь Амарас.

Напомним, что в результате достигнутых в ноябре прошлого года договоренностей военнослужащие Азербайджана обязаны беспрепятственно допускать армянских паломников на территорию христианских религиозных святынь. За соблюдением этого требования следят российские миротворцы. Они же сопровождают паломников. Более того, для обеспечения их безопасности в том же Дадиванке один из наблюдательных постов наши "голубых касок" оборудовали поблизости от архитектурного комплекса.