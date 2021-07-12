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12.07.2021 19:55
Рубрика: Власть

Куратор в цене

Михаил Мишустин установил педагогам колледжей и техникумов доплату за классное руководство
Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Федеральный выпуск № 155(8506)
С нового учебного года ежемесячную надбавку в пять тысяч рублей будут получать кураторы учебных групп в колледжах и техникумах. "Кураторы передают студентам свои знания и занимаются воспитательной работой. Это не только серьезная ответственность, но и дополнительная нагрузка", - подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.
Михаил Мишустин: Будущие учителя должны осваивать новые современные технологии. Фото: РИА НОВОСТИ Михаил Мишустин: Будущие учителя должны осваивать новые современные технологии. Фото: РИА НОВОСТИ
Михаил Мишустин: Будущие учителя должны осваивать новые современные технологии. Фото: РИА НОВОСТИ

С прошлого сентября по поручению президента введена специальная надбавка классным руководителям в школах. Они ежемесячно получают за эту работу пять тысяч рублей. С осени она будет положена педагогам-кураторам из государственных и муниципальных образовательных организаций среднего профессионального образования. Из федерального бюджета на эти цели регионам планируется выделять по 9,6 миллиарда рублей в год.

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
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Почти пять миллиардов рублей правительство направляет на проведение в этом году ремонта, в том числе капитального, зданий 33 педагогических вузов. Средства пойдут также на оснащение учебных заведений новым оборудованием. По словам Мишустина, кабинет министров продолжит уделять вопросу подготовки педагогических кадров самое серьезное внимание. "Чтобы давать современные качественные знания, будущие учителя сами должны осваивать новые технологии, уметь работать в интерактивной образовательной среде. Сегодня это неотъемлемая часть учебного процесса. От учителя во многом зависит, какими вырастут наши дети, какое мировоззрение у них сформируется, насколько они будут приспособлены к жизни и как смогут развить свои таланты", - подчеркнул глава кабмина.

В сентябре нововведения ожидают систему оплаты больничных по уходу за ребенком до восьми лет. Размер такой платы составит 100 процентов среднего заработка. "Он больше не будет зависеть от стажа работы, как предусмотрено сейчас, что особенно важно для молодых мам и пап, которые еще не успели набраться трудового опыта", - напомнил Михаил Мишустин. Дополнительные расходы потребовали от кабмина еще почти миллиард рублей.

Новая мера поддержки семей с детьми не затронет работодателей, заверил председатель правительства. Увеличенные больничные будут оплачиваться напрямую из Фонда социального страхования. "При этом родителям не придется оформлять какие-либо дополнительные документы - все расчеты фонд будет проводить самостоятельно на основании данных больничного листа", - сказал премьер.

Еще два миллиарда рублей направлено на туристические путевки для участников таких проектов, как "Россия - страна возможностей" и Российского общества "Знание". "За счет этих средств около 50 тысяч молодых людей смогут отдохнуть в нашей стране уже в этом году. Это будет для них хорошим поощрением, а также поможет развитию внутреннего туризма", - отметил Мишустин. Путевку смогут получить волонтеры, участники творческих и образовательных конкурсов, финалисты олимпиад.

Кураторы передают студентам свои знания и занимаются воспитательной работой. Это не только серьезная ответственность, но и дополнительная нагрузка

На совещании премьер-министр также сообщил о выделении 500 миллионов рублей на компенсацию малому и среднему бизнесу банковских комиссий, которые предприятия уплатят в период с июля по декабрь при покупке их товаров и услуг гражданами с использованием системы быстрых платежей (СБП). В первую неделю каждого нового месяца банк, работающий в СБП, должен будет передавать министерству экономического развития сведения о количестве операций и уплаченной комиссии. В течение 20 рабочих дней деньги на компенсации поступают в кредитное учреждение, после чего за пять дней оно должно перечислить их предпринимателям.

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