Мишустин утвердил правила выплат на детей к началу учебного года

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил порядок и условия единовременных выплат в размере 10 тысяч рублей на детей школьного возраста. Первые семьи получат их 16 августа.

Выплаты положены родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей от 6 до 18 лет, если ребенку исполнилось шесть лет до 1 сентября 2021 года включительно. Кроме того, подать заявление могут люди от 18 до 23 лет с инвалидностью - или их родители и законные представители, - если они обучаются в школах и интернатах по основным общеобразовательным программам.

Пенсионный фонд будет принимать заявления с 15 июля до 1 ноября. Заполнить заявку можно не только в территориальном отделении ПФР, но и дистанционно на портале госуслуг. Потребуется паспорт, свидетельство о рождении ребенка, данные СНИЛС родителя и ребенка, реквизиты банковского счета. На нескольких детей достаточно заполнить одно заявление.