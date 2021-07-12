Митрополит Иоанникий: Черногория должна помнить об особых связях с Россией

Митрополит Черногорско-Приморский Иоанникий в день памяти первоверховных апостолов Петра и Павла призвал паству не забывать об особых исторических связях с Россией.

"Черногория обязана помнить старые освященные связи с Россией и не должна о них забывать. Мы не продвигаем никакой политики, мы продвигаем братскую любовь и поддерживаем память. Таким образом мы строим будущее", - заявил владыка.

Следует отметить, что на Балканах хорошо помнят слова из наставления, которое в 1830 году дал святитель Петр Цетиньский, Митрополит Черногорский своему племяннику - будущему великому поэту, правителю и митрополиту Черногории XIX века Петру II Петровичу Негошу: "Молись Богу и держись России!". Однако прозападная политическая элита усиленно пытается "промыть" сознание людей, а также ослабить здесь влияние Сербской Православной Церкви.

Освященные исторические связи между Россией и Черногорией, о которых в очередной раз напоминает митрополит Иоанникий, насчитывают много веков. Хотелось бы освежить в памяти имя одного незаслуженно забытого героя, прославившего в веках свою доблесть. Речь идет о капитане черногорской армии Александре (Лексо) Саичиче.

По данным авторитетного портала "Балканист", Саичич принадлежал к сербскому роду Васоевичей, который относят к горным племенам Черногории. Он родился в деревне Виницка близ города Беране и уже с ранней юности отличался ловкостью, легкостью движений, сноровкой, хитростью, храбростью и мужеством.

После выпуска из гимназии в Дубровнике Лексо перебрался в Белград, где поступил в пехотное училище унтер-офицеров. По окончании наш герой послужил в черногорских и турецких вооруженных силах, а затем отправился в Маньчжурию, где присоединился к русской армии в чине подпоручика. Здесь его застала русско-японская война 1904-1905 годов. В один из дней командующий всеми морскими и сухопутными силами на Дальнем Востоке генерал-адъютант Алексей Николаевич Куропаткин сообщил, что японский император приглашает достойнейшего воина из рядов русской армии сразиться в поединке с лучшим самураем.

Вызов тогда принял Саичич, поблагодарив командующего за подобную честь. "Войска двух великих империй с замиранием сердца ждали исхода поединка, - напоминает историю величайшей схватки "Балканист". - Зазвенели первые удары сабли и меча. Это было столкновение двух традиций, двух способов ведения войны. Взмахом меча самурай задел лоб Саичича. Увидев кровь на лице серба, японец ринулся в атаку, решив закончить поединок. В этот момент Лексо Саичич с молниеносной, свойственной только ему скоростью резким ударом поразил японского воина. Как только самурай упал на землю, его конь помчался назад к японской армии. Гибель лучшего воина, мастерски владевшего мечом, нанесла японцам тяжелое моральное поражение. В рядах же русской армии царило ликование. Покидая место поединка, Лексо, как настоящий рыцарь, символично отдал почести противнику. Российские войска выстроились в ряд, приветствуя победителя, командир скомандовал "Смирно!". Военный оркестр заиграл победный марш. Встречать Саичича лично вышли командующий русской армией вместе с генералами. А легко раненый Лексо с офицерской выправкой спокойно отрапортовал о том, что он выполнил задание. Согласно некоторым источникам, в России за этот подвиг Саичича наградили прозвищем "Муромец". Поздравления Саичич, к слову, принимал не только от русских, но и от японского адмирала Того Хэйхатиро. В Маньчжурии Лексо дослужился до капитана и до конца войны командовал кавалерийским отрядом Амурского драгунского полка. Сабля, которой он зарубил самурая, сегодня хранится в Москве".

За свою жизнь Саичич был ранен трижды, но он никогда не отбывал на лечение, продолжая участвовать в боевых действиях. Погиб он в возрасте тридцати семи лет в результате прыжка со второго этажа королевского дворца в Цетине, где он до последнего момента пытался спасти от огня находившуюся там ценную библиотеку. Хоронили черногорского героя русско-японской войны с высшими воинскими почестями.

Саичич был кавалером ордена Святой Анны, ордена Святого Станислава II степени, ордена Святого Владимира III степени с мечами, ордена Святого Станислава III степени, медали за ранение, ордена Короны Италии IV степени. Из черногорских наград Лексо получил орден Князя Даниила Первого IV степени, серебряную медаль за отвагу и памятный знак в честь 50-летия правления короля Николы I.