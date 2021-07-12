На что сможет рассчитывать Украина после запуска "Северного потока-2"

Скорое окончание строительства "Северного потока-2" уже едва ли ставится под сомнение даже самыми ярыми противниками газопровода. Его запуск снизит зависимость России и Европы от транзита газа через Украину, которая может потерять из-за этого до 10% (1,5-4 млрд долларов ежегодно) доходов бюджета.

Это мало бы волновало США и Европу, но в украинскую экономику западными странами были вложены значительные средства. С 2014 года Украина получила от них безвозмездно более 11 млрд долларов и в виде кредитов 27 млрд долларов. Помимо прочего это помогало снижать зависимость Украины от России, которая, продолжая украинский транзит, также невольно участвовала в финансировании неприятного для себя процесса. Теперь, если прокачка российского газа через территорию Украины прекратится, США и ЕС придется увеличивать ежегодную помощь Киеву, или предыдущие вложения окажутся напрасными. Поэтому именно вокруг перспектив продолжения транзита российского газа или возможной компенсации Украине ущерба от пуска газопровода крутятся все переговоры по "Северному потоку-2".

Подобные решения противоречили бы принципам капитализма - свободного рынка и здравого смысла, считает аналитик "Финам" Сергей Кауфман. Если есть два газопровода, то поставщику логично выбирать тот, который для него обходится дешевле.

С этим согласен замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач: по его мнению, Германия не захочет платить никакую компенсацию Украине. В крайнем случае США и ЕС попытаются переложить это "бремя" на Россию. Например, в виде продления обязательств по оплате украинских мощностей. Но рычагов давления на нашу страну в этом вопросе уже почти не осталось.

По словам министра энергетики Украины Юрия Витренко, доходы страны в 2020 году от транзита газа составили 7 млрд долларов. Бюджет Украины в этом году составляет чуть менее 40 млрд долларов, а ожидаемое снижение объемов транзита газа через страну - 30%, и это только начало. Но полностью прекратить украинский транзит Россия даже после запуска газопровода не сможет. По договору с Украиной наша страна оплачивает ежегодную прокачку 40 млрд кубометров газа до 2024 года. Кроме того, мощность "Северного потока-2" для России наполовину ограничена газовой директивой ЕС. То есть пока экспортные возможности нашей страны без украинского транзита составляют 163 млрд кубометров в год. Даже в период падения спроса в 2020 году "Газпром" поставил в ЕС 177 млрд кубометров газа.