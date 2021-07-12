На границе Литвы с Беларусью пройдет операция в связи с наплывом мигрантов

Европейское пограничное агентство (Frontex) объявило о проведении срочной операции на границе Литвы и Беларуси в связи с возросшим миграционным давлением.

Как отмечается на сайте службы, в ответ на запрос Вильнюса на границу двух стран еще 1 июля были отправлены несколько специалистов и техника. Однако ситуация "продолжает вызывать беспокойство" европейского института, и руководство Frontex решило направить на место дополнительные силы.

"Исполнительный директор Frontex согласился начать оперативную пограничную операцию на границе Литвы с Беларусью, чтобы помочь справиться с растущим миграционным давлением", - отметили в агентстве. По словам исполнительного директора Frontex Фабриса Леггери, служба усилит оказываемую помощь и отправит дополнительных пограничников, патрульные машины и специальных офицеров "для проведения собеседований с мигрантами для сбора информации" и "укрепления внешней границы ЕС".

По данным агентства, только за первую неделю июля власти Литвы зафиксировали более 800 незаконных переходов границы. Большую часть нелегалов составили граждане Республики Конго, Гамбии, Гвинеи, Мали и Сенегала, хотя прежде мигранты в основном прибывали из Ирака, Ирана и Сирии.

Как ожидается, в ближайшие дни Frontex развернет на границе Литвы собственных пограничников вместе с офицерами из государств-членов ЕС из Постоянного корпуса европейской пограничной и береговой охраны. Они будут работать совместно с литовскими коллегами.