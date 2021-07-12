На путевки по РФ для участников образовательных проектов выделено 2 млрд

Правительство выделило два миллиарда рублей на туристические путевки для участников таких проектов, как "Россия - страна возможностей" и российского общества "Знание", сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

"За счет этих средств около 50 тысяч молодых людей смогут отдохнуть в нашей стране уже в этом году. Это будет для них хорошим поощрением, а также поможет развитию внутреннего туризма", - подчеркнул глава кабмина.

В России, подчеркнул Мишустин, много красивых мест для путешествий. "Мы создаем условия, чтобы удивительную природу и достопримечательности могли увидеть как можно больше граждан, в том числе талантливые, активные и неравнодушные молодые люди", - сказал он.