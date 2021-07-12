На Украине назвали ошибкой избрание Зеленского президентом

Украинцы совершили ошибку, избрав Владимира Зеленского президентом страны. Об этом в эфире телеканала "Наш" заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев.

По его словам, нынешнему главе государства удалось обмануть избирателей, так как он говорил "ста голосами", стремясь понравиться всем, раздавая всем обещания. Даже экс-президент Петр Порошенко называл его "котом в мешке". "Но я бы сказал словами классика: "Это облако в штанах". Мы с вами очень сильно ошиблись, нас очень качественно обманули", - отметил Мураев.

По его мнению, во многом на это повлиял сериал "Слуга народа". Зеленский сыграл в нем главную роль и пытался перенести этот образ в реальную жизнь. "Те и другие сейчас жалеют, что пошли на поводу эмоций, восприятия Зеленского как Голобородько, который действительно защищает страну и уважает своих граждан", - заявил экс-депутат.

Мураев призвал украинцев объединяться и помогать друг другу, поскольку, по его словам, при Зеленском государство не будет заботиться об их правах и свободах, поддерживать мир и дружбу с соседями.