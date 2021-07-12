На выборах в Молдавии лидируют две партии и блок

По итогам подсчета 95,07 процента бюллетеней по итогам прошедших 11 июня досрочных парламентских выборов в Молдавии лидируют, по данным ЦИК республики, две партии - президентская "Действие и солидарность" (PAS) - 48,08 процента и Блок коммунистов и социалистов (BECS) - 30,66 процента.

Партия "Шор" набрала 6,43 процента, избирательный блок "Ренато Усатый" - 4,31 процента, платформа DA - 2,41 процента.

Таким образом, в парламент по состоянию на текущий момент, проходят, преодолевая пятипроцентный барьер, "Действие и солидарность" президента Молдавии Майи Санду, блок коммунистов и социалистов экс-президентов Владимира Воронина и Игоря Додона и партия евроскептиков "Шор" Илана Шора.