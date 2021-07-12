В Израиле найдена 3100-летняя надпись с именем из Книги Судей

Израильские археологи обнаружили древнюю надпись, сделанную порядка 3100 лет назад. Она состоит из пяти букв и, вероятно, может быть именем библейского судьи Гедеона.

Как сообщает The Times of Israel, артефакт был найден в ходе раскопок, проведенных в предгорьях Иудеи, в местечке Хирбет-эль-Раи. Археологи обнаружили там фрагменты небольшого кувшина, датированного примерно 1100 годом до нашей эры. На керамике хорошо видна надпись "Jerubbaal", выполненная чернилами.

Ученые говорят, что, возможно, найденный артефакт является первым археологическим свидетельством существования библейского судьи, чье имя было упомянуто в Книге Судей. Кроме того, это может быть недостающее звено в истории развития алфавита.

Предварительно установлено, что надпись относится к ханаанской письменности, использовавшейся в XII-X веках до нашей эры. Она была сделана еще до образования библейской монархии. По мнению межведомственной группы исследователей, восстановление фрагментарно сохранившейся надписи наиболее логично читается как "Джеруббаал" или "Иерубаал".

Таковым было прозвище библейского судьи Гедеона. Считается, что он жил в первой половине XI века до нашей эры, был сыном Иоаса из колена Манассиина. Праведный Гедеон жил в Ефрафе в те времена, "когда Господь, наказывая Израильский народ за идолопоклонство, предал его в руки мадианитян".

"Это наиболее логичное и разумное прочтение, и я считаю его вполне определенным, - говорит профессор Кристофер Роллстон из Университета Джорджа Вашингтона, который расшифровывал текст. - Спешу добавить, что этот алфавит хорошо известен и засвидетельствован, поэтому мы можем прочитать надпись с точностью".

По мнению археологов, обнаруженная надпись может послужить своего рода мостиком для изучения перехода от ханаанской культуры к израильской и иудейской.

"На протяжении десятилетий надписей этой эпохи и региона практически не находили, - говорит историк Майкл Ланглуа. - Мы даже не были уверены в том, как именно тогда выглядел алфавит. Существовал исторический пробел. Некоторые даже утверждали, что алфавит был неизвестен в этом регионе, что там не было писцов, и что поэтому Библия, вероятно, была написана намного позже".

Однако в последние годы израильские археологи обнаружили сразу несколько надписей, относящихся к "выпавшему" периоду времени, что позволило узнать, как выглядел ранний ханаанский алфавит. Например, в 2014 году команда Йоси Гарфинкеля из Еврейского университета обнаружила в Лахисе ханаанскую надпись начала XII века до нашей эры.

"Такие надписи все еще редки, но они постепенно заполняют пробел, - продолжает Ланглуа. - Они не только позволяют документировать эволюцию алфавита, но и показывают, что на самом деле существовала преемственность в культуре, языке и традициях. Значение для нашего понимания библейской истории - огромно".

Отметим, что при раскопках в Хирбет-эль-Раи были сделаны и другие впечатляющие находки. Так, археологи раскопали крупные сооружения X-XII веков до нашей эры. Если провести библейскую параллель, то речь идет о временах царя Давида.

Также команда обнаружила свидетельства существования здесь поселения филистимлян XI-XII веков до нашей эры. Они находились под слоями деревни X века до нашей эры, который в значительной степени и считается эпохой Давида. Среди интересных находок археологи выделяют типичные для филистимлян артефакты.

Например, при раскопках фундаментов зданий была обнаружена различная керамика. Ученые считают, что это были ритуальные подношения, призванные привлечь к дому удачу и отогнать злых духов. Такие подношения закладывались в фундамент при начале любого строительства.