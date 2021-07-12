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Назван самый надежный смартфон в России

Текст:   Антон Благовещенский
12.07.2021,  
17:01
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Роскачество" провело тест смартфонов, чтобы оценить их с точки зрения надежности. В это понятие вошли как физическая "выносливость", так и водоустойчивость.

Рекордсменом по неубиваемости стал китайский аппарат Blackview BV9500. Он выдержал тесты на падения и царапины, а также продемонстрировал отличную водонепроницаемость и длительное время автономной работы - более 60 часов.

Вместе с тем этот аппарат не порадует мощностными характеристиками - он оснащен довольно слабым процессором, камерой невысокого качества и дисплеем 5,7 дюйма. При этом его вес из-за бронированного корпуса составляет 365 граммов - в среднем в два раза больше, чем у обычного смартфона.

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Также в пятерку самых прочных девайсов вошли OnePlus 6, Honor 10, Honor 9 Lite и Apple iPhone 12 Pro Max.

В топ водонепроницаемых смартфонов эксперты "Роскачества" внесли Sony Xperia 10 II, Huawei Mate 40 Pro, Samsung Galaxy S8+, Samsung Galaxy Note 8 и Google Pixel 5.

Модель от Sony специалисты также выделили как "надежный прочный смартфон, которому не страшны вода и удары".

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