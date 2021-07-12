Назван самый популярный онлайн-кинотеатр в России во втором квартале года

Самым популярным онлайн-кинотеатром в России во втором квартале текущего года стал КиноПоиск HD. Как сообщает компания GfK, он стал лидером и по количеству подписчиков и по количеству пользователей, которые платят за контент.

Во втором квартале года подпиской на сервис пользовались 11% жителей российских городов в возрасте 16-55 лет, из них 6,5% - платящие подписчики. Онлайн-кинотеатр ivi во втором квартале переместился с первого на второе место: подписка на сервис была оформлена у 10,7% жителей российских городов, включая 5,5% платящих подписчиков. Замыкает тройку лидеров по общему количеству подписчиков Okko (6% - совокупное количество подписчиков, 3% - платящие).

Больше всего пользователей подписались на КиноПоиск HD и Wink. По сравнению с первым кварталом количество платящих подписчиков КиноПоиск HD среди жителей российских городов увеличилось с 4,8% до 6,5%, у Wink - с 1,6% до 3,5%. Megogo - единственный видеосервис, у которого количество платящих подписчиков снизилось: с 1,4% в первом квартале года до 1,3% во втором.

Самыми популярными по частоте использования сервиса стали ivi и КиноПоиск HD. За последние 12 месяцев ivi выбирали 37% жителей российских городов в возрасте 16-55 лет, а КиноПоиск HD - 34%. В июне КиноПоиск HD обогнал ivi по частоте использования за последние 30 дней.

Про ivi и КиноПоиск HD слышали 74 и 73 процента жителей российских городов. На третьем месте находится Okko - про него слышали 69% россиян. Более половины россиян слышали о сервисах Netflix (54%) и Megogo (52%).