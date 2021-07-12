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12.07.2021 20:14
Рубрика: Экономика

Названы потери от фальшивой утилизации шин

Текст: Алексей Дуэль
Российская газета - Федеральный выпуск № 155(8506)
Рынок утилизации шин теряет в год до половины своего оборота из-за компаний, фабрикующих отчеты об утилизации без реальной переработки покрышек. Такие данные привела ППК "Российский экологический оператор" (РЭО), проанализировав, как в отрасли исполняется расширенная ответственность производителей (РОП).

Производители и импортеры шин должны обеспечивать утилизацию 30% покрышек. С 2022 года, когда заработает новая концепция РОП, норматив утилизации начнет ежегодно расти на 10%. За год в нашей стране появляется до 1 млн тонн старых шин, подсчитали в ППК РЭО. Утилизация одной тонны покрышек, в зависимости от их характеристик, стоит 2-4 тысячи рублей. В рамках РОП утилизаторы получают компенсацию от 1,5 до 2 млрд рублей в год. Как считают в ППК РЭО, фальшивые акты составляются в отношении 120 тысяч тонн шин, из-за чего отрасль теряет до 1 млрд рублей в год.

Фото: iStock
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"В действующих контрактах количество денег умножалось на 40-60% от ставки экологического сбора, - объяснил зампред комитета ТПП РФ по природопользованию и экологии Владимир Аленцин. - Это происходило за счет давления компаний, занимающихся "виртуальной утилизацией". Значительная доля бизнеса из-за этого не имела доступа финансирования из средств РОП".

Чтобы устранить сомнения, компаниям, взявшимся за самостоятельную переработку, надо обнародовать документы утилизации, показать, какие вторичные материалы были получены, на каком оборудовании осуществлена переработка, уверены в ППК РЭО.

"Сейчас базовая задача - сформировать прозрачную систему учета, вытеснить с рынка мошенников и выбить почву из-под ног фиктивных утилизаторов, - согласился председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов. - Нужен более жесткий подход по административным санкциям за нарушения".

"Виртуально переработанные" покрышки, за которые мнимые утилизаторы получили реальные деньги, остаются лежать на свалках и пустырях. "Главная цель всех нововведений по РОП - сформировать экономику замкнутого цикла, чтобы как можно больше вторсырья вовлекалось в оборот", - напомнил гендиректор ППК РЭО Денис Буцаев.

Производители и импортеры шин должны обеспечивать утилизацию трети покрышек

Обеспечить прозрачность и честность работы всех участников рынка утилизации помогут электронные системы, в которых каждое действие будет оставлять цифровой след, добавил Исмаилов. По его мнению, это касается и реформируемого лесного хозяйства, и климатических проектов.

"Нужно повышать ответственность компаний за недобросовестные действия, это работает", - заключил Исмаилов.

Экономика Бизнес Общество Экология

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