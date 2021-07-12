Названы потери от фальшивой утилизации шин

Новости

Один человек погиб и пятеро ранены при стрельбе в Техасе 02:27
Трамп заявил, что принял решение по поводу участия в выборах президента 02:07
"Черная вдова" побила рекорд "Форсажа" по сборам 01:41
Манчини прокомментировал победу Италии на Евро-2020 01:39
Бонуччи признан лучшим игроком финала чемпионата Европы 01:29
На выборах в Молдавии лидируют две партии и блок 01:21
Джанлуиджи Доннарумма признан лучшим игроком Евро-2020 01:17
Судьба финала Евро-2020 решится в серии пенальти 00:51
В немецком Шведте полностью обрушилась крыша бассейна 00:40
Президент Кубы призвал жителей противостоять провокациям 00:33
Основное время финального матча Евро-2020 завершилось вничью 00:10
Глава "Северного потока-2": Санкции США навредили Украине 11.07.2021
Италия сравняла счет в финале Евро-2020 против Англии 11.07.2021
В результате ДТП на Кубани погиб взрослый и двое детей 11.07.2021
Англия выигрывает у Италии после первого тайма финала Евро-2020 11.07.2021
Рогозин прокомментировал полет Брэнсона к границе атмосферы с космосом 11.07.2021
ЦИК: На выборах в Молдавии лидирует пропрезидентская партия 11.07.2021
В Вооруженных силах ревакцинацию прошли более 11,6 тыс. человек 11.07.2021
Английские фанаты напали на трех итальянцев рядом с "Уэмбли" 11.07.2021
Путин наградил Харатьяна, Резника и Малахова 11.07.2021
Англия открыла счет в матче с Италией уже на второй минуте 11.07.2021
В Сочи выплатили первые компенсации пострадавшим от удара стихии 11.07.2021
Видео: английские фанаты начали буйствовать до старта финала Евро 11.07.2021
Объявлены стартовые составы Италии и Англии на финал Евро 11.07.2021
Ричард Брэнсон поделился впечатлениями от полета к границе космоса 11.07.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как коллективный иммунитет скажется на мутациях COVID-19
Как коллективный иммунитет скажется на мутациях COVID-19
Евросоюз готов к взаимному признанию вакцинных сертификатов
Евросоюз готов к взаимному признанию вакцинных сертификатов
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
12.07.2021 02:00
Рубрика: Экономика

Названы потери от фальшивой утилизации шин

Текст: Алексей Дуэль
Рынок утилизации шин теряет в год до половины своего оборота из-за компаний, фабрикующих отчеты об утилизации без реальной переработки покрышек. Такие данные привела ППК "Российский экологический оператор" (РЭО), проанализировав как в отрасли исполняется расширенная ответственность производителей (РОП).
Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости

По действующим ныне правилам, производители и импортеры шин должны обеспечить утилизацию 30% произведенных или ввезенных в Россию покрышек. После Нового года, когда заработает новая концепция РОП, утвержденная вице-премьером Викторией Абрамченко, норматив утилизации начнет ежегодно расти на 10%. На упаковку он сразу будет установлен на уровне 100%.

Бизнесу разъяснят, как работать в период антиковидных ограничений

За год в нашей стране появляется до 1 млн тонн отслуживших свой век шин, подсчитали в ППК РЭО. Утилизация одной тонны покрышек, в зависимости от их характеристик, обходится от 2 до 4 тысяч рублей. В рамках РОП утилизаторы получают компенсацию в размере от 1,5 до 2 млрд рублей в год. Как считают в ППК РЭО, фальшивые акты составляются в отношении 120 тысяч тонн шин. Из-за этого отрасль теряет до 1 млрд рублей в год.

"В действующих контрактах количество денег умножалось на 40−60% от ставки экосбора, - объяснил зампред комитета ТПП РФ по природопользованию и экологии, генеральный директор "Комбината экологического обслуживания" Владимир Аленцин. - Это происходило за счет давления черного рынка, и компаний, занимающихся "виртуальной утилизацией". Соответственно, значительная доля бизнеса не имела доступа финансирования за счет РОП. Их недополученная поддержка составляла 100%".

Чтобы устранить подозрения в отношении компаний, которые отчитались за самостоятельную переработку, надо проверить документы утилизаторов, установить, какие вторичные материалы были получены из старых шин, на каком оборудовании осуществлена переработка, уверены в ППК РЭО.

Фото: Илья Наймушин/ РИА Новости
Стало известно, какие бизнес-проекты привлекают иностранных инвесторов

"Виртуально переработанные" покрышки, за которые мнимые утилизаторы получили реальные деньги, остаются на лежать на свалках и пустырях. Они стали частью экономики замкнутого цикла, а остались опасным горючим мусором, который кому-то все равно предстоит утилизировать. Но уже без причитающего за такую работу финансирования в рамках РОП, обратили внимание в ППК РЭО.

"Главная цель всех нововведений по РОП - сформировать экономику замкнутого цикла, - напомнил гендиректор ППК РЭО Денис Буцаев. - И чтобы мы как можно больше вторсырья вовлекали во вторичный оборот".

Утилизация шин - процесс с невысоким уровнем доходности, отмечают эксперты. При производстве резиновой крошки он составляет порядка 15%, если же удается найти заказ на высокотехнологичную продукцию, то, с учетом платежей по РОП, маржа может вырасти до 30%. Однако только в том случае, если государство сможет справиться с компаниями, занимающимися утилизацией шин лишь на бумаге.

Экономика Бизнес

Главное сегодня

На выборах в Молдавии лидируют две партии и блок
СК начал проверку по факту открытия пассажиром двери самолета в Шереметьево
В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за ливней
В Роспотребнадзоре обозначили "золотой стандарт" вакцинации
Портал госуслуг начал уведомлять россиян о полагающихся им выплатах
Новые условия ипотеки подстегнут спрос на маленькие квартиры
Почему ввоз пальмового масла в Россию резко вырос