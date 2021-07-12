Названы потери от фальшивой утилизации шин

Рынок утилизации шин теряет в год до половины своего оборота из-за компаний, фабрикующих отчеты об утилизации без реальной переработки покрышек. Такие данные привела ППК "Российский экологический оператор" (РЭО), проанализировав как в отрасли исполняется расширенная ответственность производителей (РОП).

По действующим ныне правилам, производители и импортеры шин должны обеспечить утилизацию 30% произведенных или ввезенных в Россию покрышек. После Нового года, когда заработает новая концепция РОП, утвержденная вице-премьером Викторией Абрамченко, норматив утилизации начнет ежегодно расти на 10%. На упаковку он сразу будет установлен на уровне 100%.

За год в нашей стране появляется до 1 млн тонн отслуживших свой век шин, подсчитали в ППК РЭО. Утилизация одной тонны покрышек, в зависимости от их характеристик, обходится от 2 до 4 тысяч рублей. В рамках РОП утилизаторы получают компенсацию в размере от 1,5 до 2 млрд рублей в год. Как считают в ППК РЭО, фальшивые акты составляются в отношении 120 тысяч тонн шин. Из-за этого отрасль теряет до 1 млрд рублей в год.

"В действующих контрактах количество денег умножалось на 40−60% от ставки экосбора, - объяснил зампред комитета ТПП РФ по природопользованию и экологии, генеральный директор "Комбината экологического обслуживания" Владимир Аленцин. - Это происходило за счет давления черного рынка, и компаний, занимающихся "виртуальной утилизацией". Соответственно, значительная доля бизнеса не имела доступа финансирования за счет РОП. Их недополученная поддержка составляла 100%".

Чтобы устранить подозрения в отношении компаний, которые отчитались за самостоятельную переработку, надо проверить документы утилизаторов, установить, какие вторичные материалы были получены из старых шин, на каком оборудовании осуществлена переработка, уверены в ППК РЭО.

"Виртуально переработанные" покрышки, за которые мнимые утилизаторы получили реальные деньги, остаются на лежать на свалках и пустырях. Они стали частью экономики замкнутого цикла, а остались опасным горючим мусором, который кому-то все равно предстоит утилизировать. Но уже без причитающего за такую работу финансирования в рамках РОП, обратили внимание в ППК РЭО.

"Главная цель всех нововведений по РОП - сформировать экономику замкнутого цикла, - напомнил гендиректор ППК РЭО Денис Буцаев. - И чтобы мы как можно больше вторсырья вовлекали во вторичный оборот".

Утилизация шин - процесс с невысоким уровнем доходности, отмечают эксперты. При производстве резиновой крошки он составляет порядка 15%, если же удается найти заказ на высокотехнологичную продукцию, то, с учетом платежей по РОП, маржа может вырасти до 30%. Однако только в том случае, если государство сможет справиться с компаниями, занимающимися утилизацией шин лишь на бумаге.