Не менее 13 человек погибли при пожаре в ковид-больнице в Ираке

Пожар вспыхнул внутри изолятора для людей, инфицированных коронавирусом, в больнице имама аль-Хусейна в южной провинции Ирака Ди Кар. Не менее 13 человек погибли, 30 получили ожоги или травмы различной степени тяжести.

Иракское государственное информационное агентство сообщило, что спасатели эвакуируют пациентов. В заявлении министерства внутренних дел говорится, что "группы гражданской обороны борются с пожаром в центре провинции Ди Кар на территории госпиталя Имама Аль-Хусейна". Причина возгорания уточняется.

Напомним, что в конце апреля 82 человек погибли и 110 получили ранения в результате катастрофического пожара, возникшего в отделении интенсивной терапии багдадской больницы, обслуживающей пациентов с тяжелым коронавирусом. В пожаре, который начался в результате взрыва кислородного баллона, была обвинена администрация больницы, допустившая "небрежность и халатность". После этого трагического инцидента подал в отставку министр здравоохранения Ирака.