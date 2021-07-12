Nord Stream AG приостановит прокачку газа по "Северному потоку" для планового техобслуживания газопровода. Работы пройдут 13-23 июля.

В компании уточнили, что остановлены будут обе ветки трубопровода. За время техобслуживания будут протестированы механические компоненты и системы автоматизации.

"График и план работ по техническому обслуживанию газопровода были заблаговременно согласованы с партнерами Nord Stream AG по транспортировке газа", - говорится в сообщении компании.

"Северный поток" - экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море. Он напрямую связывает "Газпром" и европейских потребителей, минуя транзитные государства. Мощность двух ниток составляет 55 миллиардов кубометров газа в год. Протяженность - 1224 километра.