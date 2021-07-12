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12.07.2021 02:27
Рубрика: В мире

Один человек погиб и пятеро ранены при стрельбе в Техасе

Один человек погиб, еще пять - получили серьезные ранения в результате стрельбы в американском штате Техас. Со ссылкой на полицию об этом сообщает El Paso Times.

Восемь человек пострадали при стрельбе в Техасе

По данным издания, стрельба произошла в пустыне недалеко от города Эль-Пасо, куда местные жители приезжают, чтобы устроить вечеринки у костра или покататься на джипах по песчаным дюнам.

Прибывшие на вызов сотрудники полиции обнаружили на месте несколько раненых и одного убитого. Им оказался 21-летний молодой человек. Причины стрельбы установит следствие, пишет РИА Новости.

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